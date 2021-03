Cargill chce zmniejszyć wpływ hodowli łososia na środowisko

„SeaFurther Sustainability to nowy, śmiały kurs, na rzecz ochrony naszej planety” – powiedziała Pilar Cruz, prezes i lider grupy Cargill Aqua Nutrition.

- Konsumpcja owoców morza rośnie na całym świecie. Chcemy sprostać temu zapotrzebowaniu zwiększając produkcję, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z rolnikami w celu pozyskiwania zrównoważonych składników, poprawy produktywności gospodarstw i zapewnienia dobrostanu ryb, firma Cargill na nowo definiuje rolę akwakultury wspierającej rozwój świata - dodała.

Program SeaFurther firmy Cargill rozpocznie się od hodowców łososi. Celem jest zmniejszenie o 30% śladu środowiskowego łososia hodowlanego do 2030 r. Cargill chce zmniejszyć wpływ na klimat i umożliwić hodowcom łososia oferowanie konsumentom produktów z owoców morza pochodzących ze zrównoważonych upraw. By to osiągnąć SeaFurther skupia się na:

• Pozyskiwaniu – pasza firmy Cargill została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wpływ akwakultury na środowisko. Dzięki ścisłej współpracy z dostawcami, możliwe jest odpowiedzialne pozyskiwane składników, jak również znalezienie sposobów ponownego wykorzystania produktów ubocznych, takich jak okrawki rybne.

• Maksymalizacji – wykorzystując bogate doświadczenie, Cargill pomaga rolnikom zwiększyć wydajność i zmaksymalizować produkcję, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na planetę.

• Trosce – konsumenci chcą wiedzieć, w jaki sposób powstała żywność, a dobrostan zwierząt musi znajdować się w centrum każdego programu zrównoważonego rozwoju. SeaFurther zamierza chronić ryby hodowlane za pomocą rozwiązań żywieniowych, które promują zdrowie zwierząt.

SeaFurther będzie się rozwijać w ramach szeroko zakrojonych działań firmy Cargill w zakresie łańcucha dostaw. Skupiają się one na przekonaniu, że będziemy w stanie karmić rosnącą populację, jednocześnie chroniąc zasoby naszej ziemi.

SeaFurther dołącza do floty strategicznych partnerstw, inwestycji, badań i technologii firmy Cargill mających na celu ochronę oceanów. Cargill jest liderem w zmniejszaniu wpływu globalnego transportu masowego na środowisko, zgodnie z celem Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu międzynarodowego o co najmniej 50 proc. do 2050 roku.