Cargill inwestuje w roślinne alternatywy mięsa i ryb

Cargill zainwestował w Bflike – startup, który ma szansę stać się liderem nowych technologii w szybko rozwijającej się kategorii alternatyw dla mięsa i ryb.







04-05-2021

Cargill zainwestował w start-up produkujący roślinne alternatywy mięsa i ryb. fot. shutterstock

Cargill zainwestował w startup Bflike w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami pochodzenia roślinnego, będące alternatywami produktów mięsnych.

— Szacuje się, że globalne spożycie białka prawie podwoi się do 2050 r. Białko pochodzenia roślinnego, jako uzupełnienie białka zwierzęcego, pomoże zaspokoić rosnące potrzeby konsumentów w ramach zbilansowanej diety — powiedział Belgin Köse z firmy Cargill. — To kolejny sposób, w jaki Cargill rozwija alternatywy roślinne, które wzbogacają dietę konsumentów.

Cargill inwestuje w zamienniki mięsa

Kluczem do sukcesu Bflike są przełomowe technologie tworzenia alternatywnych produktów mięsnych i rybnych pochodzenia roślinnego. Zostały stworzone tak, by były praktycznie nie do odróżnienia od ich odpowiedników pochodzenia zwierzęcego, o podobnym wyglądzie (zarówno surowym, jak i po ugotowaniu), teksturze, smaku i wydajności gotowania. Bflike będzie udzielać licencji na swoją technologię producentom żywności i sprzedawcom detalicznym, wspierając w komercjalizacji ich własnych alternatywnych produktów mięsnych i rybnych. Co równie ważne, współpraca dwóch firm umożliwi klientom płynne przejście od etapu pilotażowego do komercjalizacji i umożliwi szybkie skalowanie przy wsparciu firmy Cargill.

Inwestycja firmy Cargill w Bflike jest realizowana w ramach spółki joint venture z Blue Ocean Xlerator NV (BOX), holenderskim prywatnym inkubatorem/akceleratorem zajmującym się zrównoważonymi innowacjami w sektorze spożywczym. Bflike korzysta również ze wsparcia technicznego TOP BV, holenderskiego dostawcy usług w zakresie technologii żywności z siedzibą w Wageningen Food Valley i spółki zależnej BOX.

— BOX i TOP spędzili lata na opracowywaniu szeregu rozwiązań wzbogacania diety. Dzięki temu, producenci i sprzedawcy detaliczni mogą oferować niedrogie alternatywy dla mięsa i ryb, które naprawdę odzwierciedlają sensoryczne doświadczenia tradycyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego — powiedział Koos van Haasteren, dyrektor generalny Bflike. — Teraz razem z firmą Cargill, w roli rozwojowego partnera, możemy oferować odżywcze produkty nowej generacji, które będą rewolucjonizować rynek roślinny.

Bflike to start-up z siedzibą i zakładami produkcyjnymi w Food Valley w Holandii. Wraz ze swoimi partnerami Bflike chce wpisywać się w gusta konsumentów w zakresie odpowiedników mięsa i ryb.