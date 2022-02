Cargill znów przejmuje. Transakcja warta 1 mld dolarów

Autor: AT

Data: 07-02-2022, 13:40

Cargill przejmie producenta chemii przemysłowej za miliard dolarów. fot. shutterstock

Cargill przejmuje za miliard dolarów

Cargill zawarł porozumienie z firmą Croda w sprawie nabycia większości technologii wydajnościowych i działalności w zakresie chemii przemysłowej za łączną wartość 915 mln euro (1,03 mld USD) bezgotówkowo i bez zadłużenia. Inwestycja znacznie poszerzy bioprzemysłowy zakres działań Cargilla. To pozwoli dostarczać producentom przemysłowym lepsze i jeszcze bardziej przyjazne środowisku rozwiązania w zakresie składników.

Transakcja, która podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, zostanie sfinalizowana latem 2022 r. Firma Cargill będzie przestrzegać obowiązujących wymogów w zakresie informacji i konsultacji z organami reprezentującymi pracowników.

Cargill inwestuje w sektor bioprzemysłowy

“Sektor bioprzemysłowy jest dla Cargilla priorytetem, ponieważ staramy się wspierać naszych klientów innowacjami, opartymi na naturalnych rozwiązaniach, które zapewniają rzeczywiste korzyści” — powiedziała Colleen May, prezes działu Bioindustrial firmy Cargill. „Połączenie naszego zróżnicowanego, globalnego łańcucha dostaw i szerokiej wiedzy operacyjnej z możliwościami biznesowymi Crody, a także szerokim portfolio produktów opartych na biotechnologii, pozwoli wdrożyć wiele innowacji i zbuduje dodatkową wartość dla naszych klientów”.

Zgodnie z umową, firma Cargill pozyska prawie 1000 pracowników na całym świecie oraz zakłady produkcyjne w Europie i Azji. W ramach przejęcia, Cargill będzie miał dostęp do bogatego portfolio technologii, które zapewnią wiodącą pozycję rynkową w zastosowaniach motoryzacyjnych, polimerowych i opakowań żywności. Idąc w parze z zaangażowaniem firmy Cargill w zrównoważony rozwój, ponad dwie trzecie surowców wykorzystywanych do produkcji powyższych rozwiązań są pochodzenia biologicznego i są one odnawialne.

Croda. Czym zajmuje się firma, którą przejmuje Cargill?

Steve Foots, dyrektor generalny Croda, powiedział: „Cargill to firma o niezwykłej historii i silnych wartościach. Pod jego opieką, przejęte firmy oraz ich pracownicy mogą spodziewać się wielu sukcesów”.

Przejęcie Crody znacznie rozszerza obecność firmy na rynku bioprzemysłowym, zwłaszcza w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji oraz na wszystkich szybko rozwijających się rynkach bazujących na biotechnologii. Jest ono również kontynuacją działań Cargilla, mających na celu rozszerzenie swojej obecności w przestrzeni bioprzemysłowej poprzez współpracę ze spółkami joint venture QORE i NatureWorks, a także przez przejęcia firm epoksydowych Floratech i Arkema. Wszystkie te kroki dają mocną pozycję do wspierania klientów za pomocą innowacyjnych rozwiązań w wielu branżach i zastosowaniach.