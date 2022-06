Cedrob chce zdjąć Gobarto z GPW. Co planuje?

Autor: AT

Data: 24-06-2022, 16:28

Cedrob przeprowadza wezwanie, by zdjąć Gobarto z giełdy. W drugim, mniej prawdopodobnym scenariuszu, może dojść do tzw. odwrotnego przejęcia, tj. Cedrob może wejść na GPW w miejsce Gobarto - mówi nam Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Czy Cedrobowi uda się skupić tyle akcji Gobarto, by zdjąć spółkę z giełdy? fot. YouTube/mBank

Cedrob szykuje wezwanie na akcje Gobarto

Jak informowaliśmy na początku czerwca, Cedrob zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży akcji Gobarto po cenie 7,25 zł za sztukę. Cedrob szykuje wezwanie na akcje Gobarto. Ile zapłaci za akcję?

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Komunikat wzbudził duże emocje wśród mniejszościowych akcjonariuszy Gobarto. Największe zastrzeżenia wzbudziła proponowana cena skupu. Dwóch akcjonariuszy, z którymi rozmawiałem, określiło ją eufemistycznie jako zdecydowanie zbyt niską w stosunku do rynkowej wartości spółki.

Obecnie Cedrob jest w posiadaniu 24 027 730 akcji Gobarto SA, co przekłada się na 24 027 730 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 86,43 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

To już kolejne wezwanie Cedrobu na akcje Gobarto

Przypomnijmy, że duże emocje wzbudziło poprzednie wezwanie Cedrobu na akcje Gobarto na przełomie 2016 i 2017 roku.

9 listopada 2016 r. Cedrob, który posiadał wówczas 66% akcji Gobarto, ogłosił wezwanie na akcje Gobarto (dawniej PKM Duda) z ceną oferowaną w pierwszym okresie zapisów 6,7 zł za akcję (od 30 listopada do 16 grudnia) i 6,15 zł w drugim okresie (od 17 grudnia do końca zapisów planowanego na 16 stycznia 2017 r.), a 10 stycznia cenę podniesiono do 7,25 zł za akcję.

Przedmiotem wezwania było 9 452 078 akcji, stanowiących 34% udziałów w Gobarto.

Dlaczego Cedrob chce zdjąć Gobarto z GPW?

Jakub Szkopek, analityk Erste Securities mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że ruch ten prawdopodobnie może być związany z planowanymi przez Cedrob dużymi inwestycjami w Gobarto.

- Gobarto, a wcześniej PKM Duda nieco przespały dynamiczny rozwój kanału nowoczesnego w Polsce. Spółka działała głównie w oparciu o handel tradycyjny i kanał HoReCa. Odrobienie tych zaległości przez Gobarto jest możliwe, ale będzie wymagało dużych inwestycji ze strony właściciela - Cedrobu, które może być dużo trudniej przeprowadzić w sytuacji gdy spółka będzie notowana na giełdzie - dodaje.

Analityk widzi dwa możliwe scenariusze dla Gobarto.

- W pierwszym Cedrob przeprowadza wezwanie, by zdjąć Gobarto z giełdy, a w drugim, mniej prawdopodobnym, może dojść do tzw. odwrotnego przejęcia, tj. Cedrob może wejść na GPW w miejsce Gobarto - dodał.

Cedrob wejdzie na giełdę w miejsce Gobarto?

Na czym dokładnie miałoby polegać odwrotne przejęcie?

- Gobarto i Cedrob mogłyby wymienić się akcjami, w efekcie na giełdzie notowana byłaby cała Grupa Cedrob. Wówczas łatwiej byłoby dokończyć zmiany organizacyjne w całej Grupie Kapitałowej, a właściciele Cedrobu uzyskaliby opcję wyjścia z inwestycji w przyszłości poprzez rynek bądź szukanie inwestora strategicznego. Uwiarygodnienie Cedrobu jako dużej grupy spożywczej przez rynek kapitałowy z pewnością ułatwiłoby szukanie inwestora zainteresowanego kupnem całości. Dałoby również możliwość do dalszej konsolidacji branży i umocnienia firmy na rynku - wyjaśnia Szkopek.

Jakub Szkopek jest zdania, że obecna sytuacja na rynku mięsa sprzyja trendom konsolidacyjnym.

- Warto jednak zauważyć, że dynamiczny wzrost cen zbóż, pasz, kosztów pracy i energii będzie wyzwaniem dla spółek z sektora - dodaje.

GPW przestaje być atrakcyjne dla firm spożywczych?

Czy wezwanie na akcje Gobarto nie jest symptomem szerszego trendu poszukiwania kapitalizacji przez firmy spożywcze jednak poza GPW? W ostatnich latach parkiet opuściły m.in. Graal, Indykpol, a wezwania odbyły się także na akcje Otmuchowa i teraz Gobarto.

- Przez wiele lat spółki z branży przetwórstwa spożywczego notowały słabsze wyniki, ale w efekcie wzrostu konsumpcji i konsolidacji branży widać ich poprawę. W efekcie właściciele widzą szansę na zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie, aby skorzystać w większym stopniu z lepszych wyników - ocenia analityk.