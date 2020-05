Cedrob nie obniży oferty zakupu majątku ZM Kania

Jak informowaliśmy pod koniec kwietnia, Cedrob obniżył ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania za 100 mln zł do 82,1 mln zł.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji poinformowały, że Cedrob SA uzasadnił zmianę złożonej oferty m.in. tym, że pierwotnie złożona oferta została skalkulowana w oparciu o prognozy gospodarcze z przełomu 2019 i 2020 r., "które całkowicie zdezaktualizowały się w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia w Polsce dniu 20 marca 2020 r. stanu z epidemii i związanymi z tym restrykcjami".

Cedrob powołał się także na fakt, że sytuacja w branży mięsnej już w dniu składania pierwotnej oferty była trudna, czego skutkiem był brak zainteresowania ze strony jakichkolwiek innych inwestorów, poza Cedrobem. Po trzecie, Cedrob S.A. wskazał, że składając pierwotną ofertę zlecił we własnym zakresie wycenę składników majątkowych wchodzących w skład ZCP Spółki, według której wartość likwidacyjna składników majątkowych wycenianego przedsiębiorstwa na dzień 31 października 2019 r. została określona na kwotę 82,1 mln zł. W oparciu o tę wycenę zmieniono ofertę poprzez zmniejszenie proponowanej ceny.



W opinii Mirosława Mozdżenia, zarządcy, ustanowionego dla ZM Kania w przyspieszonym postępowaniu układowym, wyżej opisana zmiana oferty mogłaby mieć negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną spółki z uwagi na fakt, iż cena w niej zaproponowana została pomniejszona o ok. 20 proc. w stosunku do ceny zaproponowanej w pierwotnej ofercie;



20 maja 2020 r. zarządca powziął wiadomość o skierowaniu przez Cedrob S.A. pisma do Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, na podstawie którego podmiot ten: cofnął pismo z dnia 30 marca 2020 r. obejmujące cofnięcie zmienionej oferty.

SPÓŁKI SEKTORA SPOŻYWCZEGO NA GPW KAN KANIA