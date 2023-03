Cedrob zaprosił akcjonariuszy spółki Gobarto do składania ofert sprzedaży akcji, stanowiących 11,16 proc. kapitału głosów na WZA spółki po cenie 12 zł za akcję.

Cedrob ogłasza kolejne wezwanie na akcje Gobarto. fot. mat. pras.

Cedrob ogłasza kolejne wezwanie na akcje Gobarto

W wyniku zaproszenia, Cedrob zamierza osiągnąć 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto.

Jak podano, przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 3,1 mln akcji spółki o wartości nominalnej 10 zł.

Cedrob skupuje akcje Gobarto. Kiedy ruszy wezwanie?

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r., zakończenie 14 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00. Liczba akcji przeznaczonych do nabycia zostanie opublikowana nie później niż 18 kwietnia 2023 r.



Harmonogram zakłada, że przewidywana data przeniesienia własności akcji nastąpi nie później niż 19 kwietnia 2023 r.



Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji jest IPOPEMA Securities.

Wezwanie na Gobarto. Ile akcji skupił Cedrob w 2022?

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym w 2022 roku wezwaniu Cedrob poinformował o zmianie stanu posiadania akcji Gobarto SA na skutek nabycia 670 857 akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Gobarto.

Bezpośrednio przed zawarciem ww. transakcji, Cedrob posiadał 24 027 730 akcji, co stanowiło 86,43% akcji Gobarto i uprawniało do 24 027 730 głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, co stanowiło 86,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl