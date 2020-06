Cedrob Pasze: W 2021 staniemy się największym producentem pasz w Polsce

Marka Cedrob Pasze powstała w 2007 roku. Dziś to jeden z głównych filarów Grupy Cedrob. Dokładnie w maju 2007 roku z nowo wybudowanej wytwórni w Gumowie wyjechała pierwsza partia paszy sygnowanej nazwą tej marki.

Mirosław Bodek, dyrektor Cedrob Pasze przyznaje, że początkowo spółka była w nieco uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ na starcie miała częściowo zapewnione rynki zbytu w postaci ferm współpracujących z spółką Cedrob.

- Równocześnie prowadziliśmy szerokie działania, by pozyskać klientów zewnętrznych. Sytuacja na tamten czas nie była łatwa. Postawiliśmy na produkt w najwyższym segmencie, wyróżniający się wysoką jakością, powstający w oparciu o nowoczesne receptury i w zaawansowanych technologicznie warunkach wytwórni, ale za wyższą cenę - dodaje.

Bodek wskazuje, że w 2019 r. spółka zanotowała 36-procentowy wzrost sprzedaży pasz przeznaczonych dla indyków.

- Duży wzrost zanotowaliśmy również w segmencie pasz dla trzody chlewnej, a także w segmencie kaczki i gęsi. Na tak duży rozwój mają niewątpliwie wpływ receptury, które są stale udoskonalane przez naszych technologów oraz zaawansowane linie żywieniowe. Wszystkie nasze programy żywienia pokrywają zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, w tym białko i energię oraz makro, mikroelementy i witaminy. Z konkurencją wygrywamy również szeregiem innych korzyści, które mamy do zaproponowania naszym klientom. Przede wszystkim słuchamy ich potrzeb i dostosowujemy do nich naszą propozycję. Na każdym etapie produkcji nasza pasza jest poddawana rygorystycznym testom jakości. Mamy wyspecjalizowany zespół lekarzy weterynarii, którzy wspierają naszych klientów przez cały okres tuczu. Do tego doradcy żywieniowi Cedrob Pasze to eksperci z ogromnym doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku - mówi.

Dyrektor Cedrob Pasze uważa, że konkurowanie tylko ceną jest strategią długoterminowo szkodliwą, prowadzącą w konsekwencji do powstania produktu gorszej jakości i braku rentowności produkcji.

- Doskonale to widać na przykładzie historii rynku paszowego. Gdy zaczynaliśmy naszą działalność cały ówczesny rynek paszowy bazował na niskiej cenie. My postawiliśmy na nowoczesność i jakość, ale za wyższą cenę. Czas pokazał, że to było słuszne podejście. Gdy część zagranicznych firm działających w tamtym czasie na rynku nie wytrzymała presji niskiej ceny, my dalej produkowaliśmy - dodaje.

Obecnie w strukturze Cedrob Pasze działają cztery wytwórnie- w Gumowie, Raciążu, Rypinie i Ligocie Dolnej koło Kluczborka. Produkujemy ponad 1,3 mln ton mieszanek paszowych rocznie.

- Już co ósmy hodowca w Polsce kupuje nasze produkty a udział w rynku, który udało nam się wypracować wynosi obecnie 12 procent. Po otwarciu piątej wytwórni, co nastąpi w 2021 roku staniemy się nie tylko największym polskim producentem pasz, ale również największym producentem pasz w Polsce – czego sobie nie tylko życzymy, lecz do czego przede wszystkim dążymy - podsumowuje Bodek.