Cedrob przekazał 3 miliony złotych na pomoc Ukrainie

W obliczu ataku Rosji na Ukrainę, Grupa Cedrob udziela pomocy organizując transport, noclegi, wyżywienie oraz opiekę medyczną dla swoich pracowników, ich rodzin, ale także innych osób uciekających przed wojną.

Autor: AT

Data: 17-03-2022, 14:27

Grupa Cedrob przekazała m.in. żywność dla obywateli Ukrainy. fot. mat. pras.

Cedrob pomaga Ukrainie

Od początku ataku Rosji na naszych wschodnich sąsiadów największy polski producent mięsa ruszył z pomocą. W pierwszej kolejności zorganizowano wsparcie ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Ofiar wojny jest jednak dużo więcej, dlatego pomoc oferowana jest wszystkim uciekającym przed rosyjską agresją. Organizowany jest transport, noclegi, wyżywienie oraz opieka medyczna dedykowana ofiarom tego tragicznego konfliktu.

Grupa Cedrob wspiera mieszkańców Ukrainy przeznaczając 3 miliony złotych na pomoc na wielu płaszczyznach. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza otrzymała 1 mln zł na działania humanitarne w ramach akcji „Razem z Ukrainą”, aby wspierać Ukraińców w miejscu działań wojennych.

Cedrob wspiera partnerskie miasto w Ukrainie

Grupa udziela pomocy nie tylko finansowej, ale także rzeczowej. Wraz z Urzędem Miasta Ciechanów Cedrob SA wsparł miejscowości Chmielnicki, będącej miastem partnerskim Ciechanowa, dla której zakupiono 30 kompletów sprzętu radiotelefonicznego, za kwotę 85 tysięcy złotych. Urządzenia te ułatwią komunikację na terenie Ukrainy, gdzie łączność jest bardzo utrudniona.

Wsparciem została objęta także Mława, dla której Cedrob SA ufundował łóżka i materace za kwotę 25 tysięcy złotych, celem organizacji bazy noclegowej na terenie Mławskiej Hali Sportowej.

Cedrob przekazał Ukrainie żywność

We współpracy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PKP Intercity Cedrob SA przekazał transportem humanitarnym na Ukrainę kabanosy za kwotę 200 tysięcy zł. Była to pierwsza, ale nie ostatnia forma pomocy produktowej, gdyż planowane są kolejne transporty. Ponadto na prośbę Urzędu Miasta w Chełmie przekazano świeże mięso drobiowe do przygotowywania uchodźcom posiłków na ciepło.

- Nigdy nie byliśmy obojętni na krzywdę ludzką i od lat pomagamy potrzebującym. Angażujemy się w inicjatywy organizowane przez lokalną społeczność, dlatego, gdy na Ukrainie wybuchła wojna, a w kierunku naszej granicy ruszyły setki tysięcy uchodźców, również my zaangażowaliśmy się w pomoc. W tej sytuacji nikt nie może być obojętny. To naturalny ludzki odruch – mówi Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu Cedrob SA.

Cedrob powołał zespół ds. pomocy Ukrainie

Cedrob SA powołał także specjalny zespół, który zajmuje się organizacją i koordynowaniem pomocy. Na czele zespołu stanęli Ryszard Ceranowicz, partner biznesowy oraz Stefan Chrzanowski, główny koordynator działań ze strony Cedrob. Nawiązany został kontakt z grupami z Ukrainy, zorganizowano transport od granicy, wyżywienie i miejsca pobytu. Na ten cel zaadaptowano kilkanaście obiektów noclegowych, położonych głównie na terenie północnego Mazowsza.

Potrzebujące rodziny, głównie matki z dziećmi trafiły do domów, w których mogą się zatrzymać. Do tej pory z pomocy skorzystało około 90 osób. Ponadto Cedrob we współpracy z Diecezją Płocką i Stowarzyszeniem Ratujmy Ratowo oraz władzami gminy Radzanów udostępnił kolejne miejsca noclegowe w Sanktuarium Świętego Antoniego w Ratowie, przyjmując 30 osób uciekających przed wojną. Schronienie ofiarom zaoferował również Hotel Biały Gościniec, będący własnością spółki. Część osób ewakuowanych z przejść granicznych postanowiła pozostać w przygotowanych przez firmę lokalizacjach, a część z nich pojechała dalej. Dla tych, którzy chcą kontynuować podróż, czy to na terenie kraju, czy na zachód Europy, Cedrob organizuje transport.

Grupa Cedrob wspiera także uchodźców, którzy postanowili zostać w Polsce na dłużej. By zatrzeć traumatyczne wspomnienia, dla chętnych przy współpracy z lokalnymi placówkami są organizowane różnego rodzaju zajęcia. Dzieci w wieku szkolnym będą mogły kontynuować edukację, korzystając z nauki w Zespole Szkół Katolickich w Mławie oraz w Szkole Podstawowej w Radzanowie. Ponadto Grupa wraz z partnerami zapewniła wszystkim uchodźcom dostęp do służby zdrowia, jak też wsparcie psychologów.

Spółki z Grupy Cedrob też pomagają

W działania humanitarne aktywnie włączyły się wszystkie spółki należące do Grupy Cedrob. W każdej z nich pracownicy organizują zbiórki żywności, kosmetyków, leków oraz odzieży, które są przekazywane potrzebującym.

ZM Silesia w Katowicach współpracujące od dłuższego czasu z Bankiem Żywności w związku z sytuacją na Ukrainie przekazały dodatkowo produkty suche o długim terminie przydatności do spożycia, które trafiły bezpośrednio do ludności ukraińskiej. Ponadto ZM Silesia współpracuje z lokalnymi urzędami pracy, oferując zatrudnienie uchodźcom.

Spółka Gobarto również nie jest obojętna na cierpienie naszych sąsiadów i czynnie udziela wsparcia finansowego oraz rzeczowego organizując zbiórki wśród pracowników we wszystkich oddziałach oraz spółkach rolnych. Zebrane produkty oraz pieniądze są przekazywane za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących. Ponadto współpracując z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, dostarcza także wędliny o wydłużonym terminie przydatności do pociągów humanitarnych jadących na Ukrainę.

Cedrob pomaga też za granicą

Pomoc udzielana jest również przez zagraniczne przedstawicielstwa spółki Cedrob SA.

Cedrob Passau GmbH przeznaczy łącznie 50 tysięcy Euro na pomoc Ukrainie. 20 tysięcy Euro przekazano już Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza w ramach akcji „Razem z Ukrainą”. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na organizację transportu ukraińskich obywateli z Przemyśla do Niemiec oraz na doraźną pomoc. Cedrob SA jest również współorganizatorem zbiórki w Hiszpanii i uczestnikiem konwoju humanitarnego, który podążał w stronę polskiej granicy, gdzie przekazano dary potrzebującym. Organizatorzy konwoju umożliwili także transport i zakwaterowanie w Hiszpanii osobom chętnym przetrwać czas wojny w tym państwie.

Ponadto Grupa angażuje również partnerów biznesowych, włączając ich aktywnie w swoje działania. Na zasadach takiej współpracy zorganizowano transport 4 autokarów z uchodźcami do Holandii.

W celu zintensyfikowania działań humanitarnych spółka Cedrob podjęła współpracę z Fundacją Tradycja w Nowoczesności, której zadaniem jest efektywna koordynacja udzielanego wsparcia i skuteczne reagowanie na pojawiające się potrzeby naszych podopiecznych z Ukrainy.

- Wierzymy, że udzielone wsparcie przełoży się na faktyczną pomoc osobom poszkodowanym w tym konflikcie. Sytuacja na wschodzie jest bardzo dynamiczna i zmienia się z godziny na godzinę, dlatego będziemy ją uważnie obserwować i adekwatnie pomagać – deklaruje Roman Kaczkowski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Tradycja w Nowoczesności.