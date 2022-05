Cedrob rozbudowuje moce. Wydzierżawi trzy zakłady

Cedrob S.A. rozbudowuje swoje moce produkcyjne w zakresie wylęgu gęsi i kaczek. Grupa wydzierżawi trzy zakłady wylęgowe w: Nowym Tomyślu, Tulcach oraz Gnieźnie.

Cedrob S.A. rozbudowuje swoje moce produkcyjne w zakresie wylęgu gęsi i kaczek. fot. Cedrob

Cedrob S.A. rozbudowuje swoje moce produkcyjne w zakresie wylęgu gęsi i kaczek. W ramach podpisanej umowy z Wielkopolską Spółką Drobiarską Drob S.A., dzierżawione będą trzy zakłady wylęgowe w: Nowym Tomyślu, Tulcach oraz Gnieźnie.

Cedrob wskazuje, że w 2022 roku nakłady inwestycyjne przeznaczone zostaną m.in. na podniesienie konkurencyjności oraz skali produkcji w segmencie wylęgu kaczek i gęsi, które w ostatnich latach mocno zyskały na znaczeniu.

Cedrob zwiększa moce wylęgowe dla kaczek i gęsi

Rozbudowa mocy produkcyjnych w obu obszarach będzie możliwa dzięki podpisanej umowie dzierżawy trzech zakładów wylęgowych, należących do Wielkopolskiej Spółki Drobiarskiej Drob S.A.

Największa wylęgarnia znajduje się w Tulcach, gdzie od wielu lat prowadzona jest działalność w obszarze wylęgu piskląt kaczych. Dzierżawiony zakład umożliwi spółce Cedrob prowadzenie produkcji we własnym zakresie, bez konieczności kupowania materiału wylęgowego u innych producentów.

Cedrob inwestuje w hodowlę kaczek

Cedrob S.A. mocno inwestuje w rozwój segmentu hodowli kaczek. W listopadzie 2021 roku została uruchomiona wylęgarnia piskląt kaczych w Gostyninie.

– Docelowo, w ciągu najbliższych kilku lat, produkcja w obu zakładach wylęgowych osiąganie łącznie pułap ponad 20 milionów piskląt kaczych rocznie – deklaruje Marek Brycki, dyrektor działu DGP (Duck Goose Poland) w Cedrob S.A.

Cedrob chce mieć więcej własnych piskląt

Dotychczas wylęgi piskląt gęsi w Cedrob prowadzone był wyłącznie w zakładzie wylęgowym w Mławie. Z chwilą podpisania umowy dzierżawy z Wielkopolską Spółką Drobiarską skala produkcji własnej zwiększyła się istotnie w oparciu o kolejne dwie lokalizacje tj. Zakład Wylęgu w Gnieźnie i Nowym Tomyślu.

- Dzierżawa obu wylęgarni pozwoliła spółce na zwiększenie skali produkcji piskląt własnych do poziomu 70% a w perspektywie do wzrostu skali produkcji gęsi owsianej, w oparciu o materiał reprodukcyjny najwyższej jakości z Kołudy Wielkiej. W rozważaniach tych nie należy zapominać o zewnętrznych zakładach kooperujących z firmą, a stanowiących 30 % produkcji dostarczających równie dobrej jakości materiał – informuje Krzysztof Książek, zastępca dyrektora ds. surowcowych w Cedrob S.A., który wcześniej piastował stanowisko prezesa trzech wielkopolskich zakładów.

Jakie plany ma Cedrob w obszarze drobiu wodnego?

Podpisana umowa dzierżawy z Wielkopolską Spółką Drobiarską Drob S.A. stanowi ważny element procesu optymalizacji kosztowo-produkcyjnej w Cedrob S.A.

W planach na kolejne lata są inwestycje związane z modernizacją wszystkich trzech wylęgarni, co pozwoli na zwiększenie skali oraz poprawę jakości tamtejszej produkcji. Co istotne, podpisana umowa nie wpłynęła na zmiany kadrowe w dzierżawionych zakładach. Pracownicy z trzech lokalizacji dołączyli formalnie do Grupy Cedrob, pozostając na swoich stanowiskach. Obecnie w strukturach całej grupy zatrudnionych jest ponad 8 tys. osób.