Cedrob szykuje inwestycję za 300 mln zł

Cedrob planuje budowę nowej ubojni zintegrowanej z zakładową oczyszczalnią oraz biogazownię w wiejskiej gminie Rypin. Firma szacuje, że na ten cel przeznaczy ponad 300 mln zł.







Data: 09-12-2021, 09:00

Cedrob planuje zainwestować ponad 300 mln zł w gminie wiejskiej Rypin. fot. PAP/Tytus Żmijewski

Cedrob planuje budowę nowej ubojni zintegrowanej z zakładową oczyszczalnią oraz biogazownię w wiejskiej gminie Rypin. Firma szacuje, że na ten cel przeznaczy ponad 300 mln zł. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie nawet ponad 500 osób. Będzie to jedna z największych inwestycji typu greenfield w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich latach.

Cedrob nie zwalnia tempa inwestycji

Cedrob SA - potentat rynku mięsnego nie zwalnia tempa inwestycyjnego. W 2021 roku zakończył na terenie powiatu rypińskiego budowę drugiej wytwórni pasz, co pozwoli na produkcję w obu obiektach nawet 1 mln ton paszy rocznie. Teraz rozpoczął proces inwestycyjny nowego obiektu. Ubojnia, przyzakładowa oczyszczalnia ścieków oraz biogazownia wygenerują ponad 500 miejsc pracy. Będą to inwestycje oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego, które wpisują się w zrównoważony rozwój regionu.

Lokalizacja dla tej inwestycji została wybrana w oparciu o dostępną infrastrukturę drogową i uwarunkowania środowiskowe, w tym związane z oddziaływaniem na lokalne społeczności. Obszar oddalony jest od zwartej zabudowy, otoczony lasami i umiejscowiony na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na inwestycje przemysłowe. Działka i jej otoczenie wyłączone było z przeznaczenia na cele mieszkaniowe o czym świadczy fakt, że niedaleko lokalne władze umiejscowiły składowisko odpadów komunalnych.

Cedrob zbuduje własne źródła energii i wody

Dla takiej lokalizacji wyznawaniem jest zapewnienie dostępu do mediów, w tym energii, gazu i wody do działalności eksploatacyjnej. Między innymi dlatego firma będzie musiała zainwestować we własne źródła energii elektrycznej i wody. Tylko planowana biogazownia może w pełni zabezpieczyć potrzeby energetyczne zakładu.

Firma przeprowadziła studia wykonalności, opracowała koncepcję kompleksu inwestycyjnego i zakupiła nieruchomość pod planowaną inwestycję. Obecnie przedsięwzięcie oceniane jest przez instytucje i władze samorządowe po przeprowadzonej przez inwestora ocenie oddziaływania na środowisko. Cedrob oczekuje na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed podjęciem dalszych działań proceduralnych.