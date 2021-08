Cedrob z pierwszą kampanią reklamową w historii

Rusza pierwsza kampania reklamowa marki Cedrob, a jej brand hero pojawi się od 30 sierpnia w reklamach telewizyjnej, internetowej oraz prasowej.

Data: 30-08-2021, 13:26

Cedrob rusza z pierwszą kampanią reklamową w historii. fot. mat. pras.

Cedrob rusza z pierwszą kampanią reklamową

– Przedstawiamy konsumentom linię Z Kurnej półki, która odpowiada na kluczowe trendy – to produkty z polskiego kurczaka, o prostym składzie i w wygodnym opakowaniu – mówi Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Zakładach Mięsnych Silesia.

– To pierwsza kampania reklamowa, w której pokażemy odważny koncept kreatywny oparty na postaci Pana Koguta, naszego nowego brand hero, strażnika jakości w codzienności – dodaje.

Pan Kogut czuwa nad jakością wybieranych przez nas produktów i udowadnia, że codzienne wybory mogą być zdrowe, nawet gdy nie mamy czasu. Przypomina, że to, co jemy, ma znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Pan Kogut pojawi się jako główny bohater reklamy telewizyjnej - kampania Cedrob Z Kurnej Półki wystartuje jednocześnie z emisją dwóch spotów. Każdy z nich w wersji 15' i 30' sekundowej będzie emitowany w największych stacjach telewizyjnych, programach tematycznych i na platformach VOD. Kampania będzie prowadzona również w mediach społecznościowych, portalach internetowych, prasie i formatach POS.

– Jak wynika z przeprowadzonego na nasze zlecenie badania IPSOS, Polacy najczęściej spożywają wędliny na kanapce – to 54% udziału we wszystkich okazjach łącznie. Może się wydawać, że to wniosek oczywisty, jednak badania pokazały równocześnie, że żadna z marek dotychczas nie związała się z tą okazją, dlatego w kampanii przekonujemy konsumentów do wyboru na kanapkę właśnie wędliny drobiowej Z Kurnej Półki – mówi Marietta Stefaniak.

Marka wędlin Cedrob już w sieciach

Konsumenci już teraz mogą znaleźć wędliny Cedrob Z Kurnej Półki w największych sieciach handlowych w Polsce, w handlu detalicznym i na platformie Allegro.

– Wędliny Z Kurnej Półki wyróżnia również filozofia stojąca u podstaw koncernu Cedrob, którego jesteśmy częścią – „od ziarna do stołu”. Bazujemy na polskim kurczaku największego w kraju producenta drobiu – wskazuje Marietta Stefaniak.

W linii Cedrob Z Kurnej Półki oferowany jest szeroki wybór wędlin drobiowych o prostym składzie (jedynie przyprawione mięso z kurczaka i peklosól): kurczak gotowany, szynkowa z fileta i krakowska dostępne są m.in. w batonach i plastrach w 100 g i 250 g (tzw. family pack). W linii znajduje się też Przekąska Z Kurnej Półki - pierwsza w Polsce przekąska czysto drobiowa o prostym składzie w gramaturze 100 g. Całe portfolio, do którego należą też myśliwska z piersią, kiełbasa z piersią, kiełbasa wiejska, pierś delikatna, śląska z piersią i pasztet, dostosowane jest zarówno do handlu nowoczesnego, jak i tradycyjnego.

– Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu Pana Koguta jako brand hero, wędliny Z Kurnej Półki znajdą jeszcze większe uznanie wśród konsumentów i przyczynią się do zdrowszych wyborów żywieniowych części Polaków – podsumowuje Marietta Stefaniak.