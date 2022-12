Największa francuska grupa drobiarska LDC musi podnieść od nowego roku ceny swoich produktów o co najmniej 10 procent aby pokryć wzrost kosztów, między innymi energii – poinformował Reuters.

Ceny drobiu we Francji pójdą w górę? Rynkowy lider szykuje podwyżki. fot. shutterstock

Największy producent drobiu we Francji szykuje podwyżki

Największa francuska grupa drobiarska LDC musi podnieść od nowego roku ceny swoich produktów o co najmniej 10 procent aby pokryć wzrost kosztów, między innymi energii – poinformował Reuters.

Podwyżka w 2023 roku będzie kolejną z serii. W 2022 roku ceny towarów oferowanych przez LDC poszły w górę o jedną trzecią w porównaniu z 2019 rokiem.

Reuters plany LDC osadza w kontekście 12-procentowej inflacji we Francji, której główną siłą napędową – oprócz energii – jest wzrost cen żywności.

LDC zwiększa sprzedaż, choć tylko wartościowo

Jak do tej pory sprzedaż LDC wzrosła o 14 procent w porównaniu do poprzedniego roku mimo, że wolumen sprzedanego mięsa spadł z powodu kryzysu związanego z ptasią grypą we Francji. Wśród wyzwań na przyszły rok Grupa LDC widzi już nie wzrost cen zbóż (bo rynek się uspokoił), ale właśnie wzrost cen energii elektrycznej, który dotknie także farmerów współpracujących z LDC.

LDC zapewnił sobie wzrost cen w supermarketach o 35 proc. w ciągu ostatnich 18 miesięcy, co powinno pokryć dodatkowe koszty związane ze skokiem cen zbóż wykorzystywanych w paszach dla drobiu, powiedział dziennikarzom dyrektor naczelny Philippe Gelin podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze.

LDC walczy ze wzrostem cen energii

Gdy rynki zbóż się uspokajały, LDC skupiło się na zaabsorbowaniu skoku kosztów energii po wynegocjowaniu cen energii elektrycznej na 2023 r., które były ponad trzykrotnie wyższe niż zapłacone w 2022 roku, powiedział Gelin.

Uwzględniając wpływ kosztów energii na dostawców - rolników oraz inne czynniki inflacji, takie jak opakowania, LDC spodziewało się dodatkowego obciążenia w wysokości 260 mln euro (269,46 mln USD), które w ocenie spółki można pokryć wzrostem cen drobiu o około 10 proc.

Francja: Drób wciąż najtańszym mięsem

Dane LDC wskazują, że drób pozostał najtańszą kategorią mięsa we francuskich sklepach, ponieważ inne sektory hodowlane również odnotowały gwałtowny wzrost kosztów.

Jednocześnie producenci foie gras, którzy zostali szczególnie mocno dotknięci stratami w stadach kaczek podczas epidemii grypy ptaków, ostrzegają, że pasztetowy specjał będzie w tym roku trudniej dostępny i droższy.

