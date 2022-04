Ceny mięsa na Wielkanoc będą wysokie. Popyt zwiększą Ukraińcy?

Ceny mięsa na Wielkanoc będą wysokie, ale branża nie ma się z czego cieszyć, bo popyt może być mały - mówi nam Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Ceny mięsa na Wielkanoc będą wysokie, ale branża nie ma się z czego cieszyć. fot. PAP/PiXSELL

Ceny mięsa na Wielkanoc będą wysokie

Janusz Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl wskazuje, że w ostatnim czasie zakłady mięsne mierzą się z olbrzymim wzrostem cen surowca, mediów i kosztów pracy.

- Ceny mięsa na Wielkanoc będą wysokie, ale branża nie ma się z czego cieszyć, bo popyt może być mały. Szansą są uchodźcy z Ukrainy, których mamy już w kraju 2 mln. Jest szansa, że zwiększą popyt - dodał.

Branża mięsna ma pomysł jak pomóc Ukrainie

Stowarzyszenie Rzeźników Wędliniarzy postuluje, aby rząd koordynował pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zbiorowe zakupy np. mięsa, mleka czy pieczywa.

- Powinny być to zintegrowane placówki, gdzie skupowano by żywność i przygotowywano np. zestawy śniadaniowe lub wydawano konserwy. Mogłaby to koordynować np. Agencja Rezerw Materiałowych. Na razie chwalimy się, że pomagamy, ale jest to pomoc prywatnych osób i ewentualnie niektórych firm - dodaje.

Branża mięsna o pomyśle AgroUnii

AgroUnia zaproponowała, aby zezwolić na tzw. sprzedaż międzysąsiedzką produktów mięsnych "bez pośredników i tzw. instytucji państwowych". Pomysłowi przeciwna jest branża mięsna, która określa go jako “wolną amerykankę”. Więcej pisaliśmy o tym w tekście: AgroUnia chce dopuścić sprzedaż "mięsa od sąsiada". Co na to branża?

Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że branża mięsna jest przeciwna tego rodzaju poluzowaniu obecnie obowiązujących przepisów.

- Rzeczywiście kiedyś było tak, że np. będąc na wczasach można było pójść z kanką i kupić mleko od rolnika, natomiast nie wiadomo było z jakiej krowy pochodzi i jak było przechowywane. Dzisiaj jesteśmy na trochę innym etapie. Oceniamy, że byłoby to dyskryminowanie zakładów mięsnych, które działają na zupełnie innych warunkach, mają pozwolenia, lekarzy weterynarii, chłodnie i cały łańcuch produkcji od pola do stołu, którego pilnują. Tymczasem jest to pomysł na zasadzie "zróbmy partyzantkę". Wydaje mi się, że jesteśmy jako kraj na innym etapie rozwoju - dodaje.

Dlaczego rolnicy nie sprzedają mięsa w ramach RHD?

Rodziewicz wskazuje, że rolnicy, którzy chcą we własnym zakresie sprzedawać mięso, mogą korzystać z przepisów o Rolniczym Handlu Detalicznym.

- Wystarczy spełnić wymogi i ewidencjonować działalność, a na sprzedaż do 100 tys. zł obowiązuje zerowa stawka VAT. To już całkiem spora skala handlu, natomiast powyżej tej kwoty płaci się 2 proc. podatku od obrotu. Rolnicy powoli wchodzą w RHD, natomiast w praktyce niewielu z nich decyduje się na działalność handlową. Wykorzystują to tzw. handlarze, którzy odkupują od rolników mięso i sprzedają na bazarach rozwijając w ten sposób szarą strefę.

Prezes SRW RP wskazuje, że poluzowanie przepisów to osłabienie kontroli nad bezpieczeństwem żywności.

- Kontrola zakładów mięsnych jest dziś kolosalna, naciski są ogromne, a tu pojawia się wolna amerykanka, gdzie rolnicy często nie mają chłodni i nie wiadomo czy mięso jest w ogóle schłodzone po uboju. Pozbawiamy się w ten sposób kontroli. Jako branża jesteśmy w stanie zaakceptować Rolniczy Handel Detaliczny, który się rozwija, ale nie idźmy w zupełnie wolną amerykankę - dodaje.