Ceny mięsa w sklepach rosną. Jak duże podwyżki zaakceptują sieci?

Choć jeszcze jesienią 2021 roku sieci handlowe mocno wzbraniały się przed podnoszeniem cen mięsa, w 2022 nie miały już wyboru postawione wobec alternatywy braku dostaw. Czy to znak, że producentom będzie łatwiej rozmawiać z detalistami także o podzieleniu się kosztami wynikającymi z coraz wyższych wymogów dobrostanu zwierząt?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 10-05-2022, 07:57

Ceny mięs i wędlin mocno rosną. Na zdjęciu cenówki z jednego ze stoisk w Hali Mirowskiej w Warszawie. fot. PAP

Wzrost cen żywności a ceny mięsa i wędlin

Jak wynika z raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych", w marcu br. codzienne zakupy były droższe o ponad 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. W górę poszły wszystkie analizowane kategorie produktów. O prawie 54 proc. podrożały art. tłuszczowe. Na drugim miejscu znalazły się produkty sypkie, które kosztowały o blisko 25 proc. więcej niż rok temu. Dalej w zestawieniu jest mięso ze wzrostem przekraczającym 22 proc. Wołowina podrożała o 30,2%. Ceny drobiu poszły w górę o 15,2%, a wieprzowiny – o 12%.

- Mięso zdrożało częściowo z powodu wojny. Ukraina, będąc do niedawna jednym z największych producentów pasz, nagle zniknęła z rynku. To znacznie podniosło ceny żywca. Coraz droższe nawozy, paliwa i energia to kolejne czynniki sprzyjające drożyźnie. Do tego dochodzą coraz wyższe koszty transportu, uboju i magazynowania, a to wszystko ostatecznie wpływa na koszt zakupu mięsa w sklepach – wyjaśnia Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland.

Jak ze wzrostem kosztów radzi sobie drobiarstwo?

Jak w obecnej sytuacji presji kosztowej radzi sobie polskie drobiarstwo? Piotr Her, prezes SuperDrobu mówił na EEC 2022, że dla tak niskomarżowego biznesu jak branża drobiarska kluczowe jest jak najszybsze przenoszenie rosnących kosztów na odbiorców.

Prezes SuperDrobu przypomniał sytuację z jesieni 2021 roku kiedy przez długi czas sieci handlowe nie akceptowały podwyżek cen od producentów.

- Mamy galopujące koszty, a równocześnie obowiązują nas długoterminowe umowy z sieciami handlowymi. Są to kontrakty roczne przy stałych cenach. Jeżeli nie dotrzymalibyśmy tych zobowiązań, płacilibyśmy wielomilionowe kary. Z tego powodu ceny na półkach sklepowych nie wzrosły w 2021 roku. Mieliśmy dylemat: czy produkować i dostarczać do sieci ze stratą czy zapłacić ogromne kary za brak dostaw. Z dwojga złego woleliśmy dostarczać ze stratą niż ogłosić upadłość. Natomiast jeżeli nasze przedsiębiorstwo ma wyjść chociażby na zero, musi szybko wzrost kosztów przenieść w cenach na konsumentów. To jest nasza jedyna odpowiedź w krótkim terminie – mówił.

Czy sieci handlowe akceptują wyższe koszty branży mięsnej?

Przypomnijmy, że jesienią 2021 roku branża drobiarska sygnalizowała, że sieci podnoszą ceny drobiu kosztem producentów. Jako główne czynniki kosztotwórcze producenci wskazywali m.in. grypę ptaków, wzrost cen pasz, rosnące ceny energii elektrycznej i gazu, a także wynikające z wysokiej inflacji wyższe oczekiwania płacowe pracowników.

– Branża chce dostarczać produkty wysokiej jakości, spełniające dodatkowe wymagania, ale po uczciwej cenie, uwzględniającej koszty ich wytworzenia. Tylko w ten sposób, zakłady zatrudniające pracowników będą w stanie zrealizować podwyżki płac dla swoich pracowników, tak jak ma to miejsce w innych sektorach gospodarki. Warto w tym wszystkim pamiętać, że cena mięsa w sklepie ma się nijak do tego, ile otrzymują za nie dostawcy – mówił Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.