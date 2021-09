Ceny skupu bydła biją kolejne rekordy

Ceny na krajowym rynku wołowiny od początku 2021 r. kształtują się w silnym trendzie wzrostowym bijąc kolejne rekordy - czytamy w Kwartalniku Agrobiznesu Credit Agricole.



Trzoda chlewna - silna korekta cen

Od czerwca br. obserwowana jest silna korekta cen trzody chlewnej, które wytraciły już ponad połowę wzrostu z pierwszych miesięcy br.

Analitycy Credit Agricole zwracają uwagę, że ceny spadają mimo oddziaływania korzystnych efektów sezonowych.

- Główną przyczyną korekty cen jest spadek chińskiego popytu na importowaną wieprzowinę, co

doprowadziło do nadpodaży na unijnym rynku trzody chlewnej. Zgodnie z danymi USDA pogłowie świń w Chinach zwiększyło się w 2020 r. do 406,5 mln sztuk wobec 310,4 mln sztuk w 2019 r. (+31,0%). Oznacza to, że Chiny w znacznym stopniu odbudowały już swoje pogłowie trzody chlewnej, po tym jako doszło do jego silnego spadku ze względu na straty związane z ASF. Uważamy, że najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek cen skupu trzody chlewnej, do czego przyczynią się dodatkowo niekorzystne efekty sezonowe. Ponownego wzrostu cen oczekujemy dopiero w I kw. 2022 r. czemu sprzyjać będzie obserwowany obecnie spadek pogłowia świń w UE ze względu na niską opłacalność produkcji, a także dalszy wzrost popytu wewnętrznego w UE, głównie ze strony kanału HoReCa, wraz z wygasaniem pandemii. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest rozprzestrzenianie się ASF oraz dalszy przebieg pandemii - czytamy w analizie.

Eksport wieprzowiny spada

W okresie I-VII 2021 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) spadła o 4,6% r/r wobec wzrostu o 2,0% w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu żywca wyniosła w sierpniu 5,16 zł/kg (+2,6% r/r), a cena pasz dla świń 1,61 zł/kg (+10,6% r/r).

W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w sierpniu na poziomie 3,20 wobec 3,45 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,50 zł/kg oraz 5,40 zł/kg na koniec 2022 r.

Rynek wołowiny - ceny w trendzie wzrostowym

Ceny na krajowym rynku wołowiny od początku br. kształtują się w silnym trendzie wzrostowym bijąc kolejne rekordy. Przyczyną obserwowanych w ostatnich kwartałach bardzo wysokich cen skupu bydła jest niższa podaż mięsa, będąca w znacznym stopniu efektem niskiej opłacalności jego produkcji w 2019 r. przy utrzymującym się silnym popycie zagranicznym.

- Uważamy, że przestrzeń do dalszego silnego wzrostu cen skupu jest już ograniczona, a 2022 r. przyniesie korektę wraz z pojawieniem się wyższej podaży mięsa. Prognozujemy, że ze względu na opóźnienia związane z cyklami produkcyjnymi dołek cenowy nastąpi najprawdopodobniej dopiero w 2023 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest tempo odbudowy podaży bydła - czytamy w analizie.

Eksport wołowiny rośnie

W okresie I-VII 2021 r. wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 8,9% r/r wobec wzrostu o 0,4% w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu bydła wyniosła w sierpniu 7,83 zł/kg (+27,5% r/r), a cena pasz dla bydła 1,85 zł/kg (+19,1% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 4,23 wobec 3,95 przed rokiem, sygnalizując silną poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

- Uwzględniając sytuację na unijnym i krajowym rynku wołowiny oczekujemy, że cena skupu bydła w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 7,90 zł/kg oraz 7,40 zł/kg na koniec 2022 r - wskazują analitycy banku.