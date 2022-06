Ceny wieprzowiny w sklepach pójdą w górę?

Na rynku krajowym zakłady zaczynają gorączkowo poszukiwać surowca do uboju, co przynosi wzrosty cen skupu. Efektem będą wyższe ceny produktów wieprzowych na półkach sklepowych - informuje branża.

Wakacyjny impuls popytowy na rynku wieprzowiny

Impuls popytowy na wieprzowinę zaznaczył się nie tylko na południu Europy ale również w krajach Europy Centralnej - informuje Aleksander Dargiewicz, prezes Polpig.

- Podobnie jak w ubiegłych latach okres wakacyjny przyniósł wzrost konsumpcji, a wysokie temperatury obniżyły podaż żywca na skutek słabych przyrostów zwierząt. Handlowcy notują wzrost sprzedaży produktów wieprzowych na unijnym rynku, a ubojnie z coraz większym trudem pokrywają zapotrzebowanie na surowiec. Eksporterzy również podkreślają większe zainteresowanie unijną wieprzowiną ze strony państw azjatyckich. W rezultacie cena skupu tuczników rośnie - dodaje.

W Notowaniach ISN Irlandia podniosła ceny o 4₵, Hiszpania o 2₵, a Belgia o 1₵ za kilogram wagi ciepłej. Ceny pozostały bez zmian w Danii i Francji.

W notowaniach VEZG u naszych zachodnich sąsiadów tuczniki w następnym tygodniu będą skupowane w cenie 1,85 €/kg (+5₵) w stosunku do ubiegłego tygodnia.

Na rynku krajowym zakłady zaczynają gorączkowo poszukiwać surowca do uboju, co przynosi wzrosty cen skupu. Średnia cena skupu w klasie E wynosi obecnie 8,60 zł/kg (+0,20) w stosunku do ubiegłego tygodnia. Ograniczona podaż powinna przynieść dalsze wzrosty cen skupu żywca, co znajdzie odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów wieprzowych na półkach sklepowych - ocenia Dargiewicz.