Ceny wieprzowiny w sklepach znowu w górę? Wzrost cen cieszy hodowców

Autor: AT

Data: 16-08-2022, 16:43

Oczekiwane są dalsze podwyżki cen skupu świń, które mogą wpłynąć się na wzrost cen produktów wieprzowych w handlu detalicznym - poinformował Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig.

Ceny wieprzowiny w sklepach znowu pójdą w górę? fot. pixabay

Wzrostowy trend cen skupu żywca wieprzowego

Wzrostowy trend cen skupu żywca wieprzowego w wielu krajach unijnych jest kontynuowany. Powodem jest spadek wagi ubojowej, niska podaż tuczników (upały, spadek pogłowia) oraz większy popyt na wieprzowinę na rynkach trzecich. Wzrosty cen skupu w stosunku do ubiegłego tygodnia zanotowano w Holandii (+4₵), Francji (+4₵) oraz Austrii (+3₵), Hiszpanii (+1₵). W Danii cena pozostała na niezmienionym poziomie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sytuacja na rynku wieprzowiny w Niemczech

U naszego zachodniego sąsiada waga ubojowa i liczba ubojów znacząco spadła poniżej poziomu sprzed roku (-12%). Pomimo narzekania na małe zainteresowanie handlu wieprzowiną w dniu 10/08/2022 w notowaniach VEZG cena tuczników WBC wzrosła do 1,93 €/kg (+8₵). Wzrosty kolejnych pięciu notowań cen skupu na małej giełdzie niemieckiej do poziomu 2,06 €/kg mogą wskazywać na możliwość utrzymania pozytywnego trendu rynkowego u naszych zachodnich sąsiadów. Powrót do kraju wielu osób z wakacji będzie sprzyjał dalszym podwyżkom cen skupu - ocenia Polpig.

Ceny wieprzowiny w sklepach znowu w górę?

Wzrost ceny o 8 eurocentów w Niemczech przełożył się na wyższe stawki oferowane w Polsce o 20 gr/kg (wbc). Średnia cena tuczników w klasie E na krajowym rynku wzrosła do 9,20 zł/kg. Oczekiwane są dalsze podwyżki cen skupu świń, które mogą wpłynąć się na wzrost cen produktów wieprzowych w handlu detalicznym. Uwalnianie stosunkowo niewielkich zapasów mięsa wieprzowego zgromadzanych w ramach interwencji dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny może tylko częściowo hamować wzrostowy trend cen skupu świń - podsumowuje organizacja.