Chcą być jak Tyson. Drobiarski lider z Ukrainy zwiększa produkcję i sprzedaż

MHP, ukraiński lider rynku drobiarskiego, zakończył rok 2021 z względnie stabilnym wynikiem sprzedażowym. Spółka nie ukrywa swoich aspiracji do bycia europejskim odpowiednikiem takich gigantów branży mięsnej jak Tyson czy Brasil Foods.

MHP, największy producent drobiu na Ukrainie rośnie w siłę. fot. PAP/Abaca/AA/Abaca

Drobiarski gigant z Ukrainy zwiększa produkcję i sprzedaż

W jednostkach produkcyjnych MHP wytworzono w 2021 roku 754,4 tys. ton mięsa brojlerów kurzych, co oznacza wzrost produkcji o 3 proc. w porównaniu do takiego samego okresu roku poprzedniego (2020: 731,3 tys. ton) - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Sprzedaż ogółem mięsa kurcząt rzeźnych w minionym roku była wyższa o 1 proc. niż rok wcześniej i wyniosła 704,0 tys. ton (2020: 699,926 tys. ton). Należy jednak wskazać, że sprzedaż na rynku krajowym spadła o 11 proc. porównując rok do roku osiągając wolumen 288,831 tys. ton (2020: 324,285 tys. ton). Częściowo stało się tak z powodu zmniejszonej sprzedaży mięsa mrożonego.

Z kolei popyt eksportowy na ukraińskie kurczaki wzrósł. Sprzedaż zagraniczna w 2021 roku wzrosła o 8 proc. do poziomu 402,388 tys. ton (2020: 373,734 tys. ton). W efekcie, udział eksportu w sprzedaży ogółem przedsiębiorstwa zwiększył się o 3 punkty procentowe, z 54 proc. do 57 proc. Struktura geograficzna sprzedaży eksportowej wraz z procentowym udziałem poszczególnych regionów w 2021 roku (dla porównania w nawiasie udział w roku 2020): MENA 39% (37%), CIS 23% (22%), Afryka 15% (22%), Unia Europejska 21% (15%), Pozostałe 2% (4%).

Ceny drobiu na Ukrainie rosną

W okresie dwunastu miesięcy roku 2021 średnia cena mięsa kurczaka wzrosła o 24 proc. w odniesieniu do roku 2020 i wyniosła 1,67 USD za kilogram (uwzględniając ceny na rynku krajowym i w eksporcie). W całym 2021 roku cena drobiu w eksporcie wzrosła o 19% do 1,67 USD za kilogram, głównie z powodu wysokich cen filetów w Europie, ćwiartek, oraz wyższej ceny małego kurczaka w regionie MENA. Z kolei na rynku ukraińskim w 2021 roku średnia cena wzrosła o 30 proc. do 1,66 USD za kilogram.

Zgodnie ze strategią transformacji kulinarnej przyjętą przez firmę MHP, sprzedaż produktów kulinarnych (mięso marynowane, produkty o wartości dodanej i dania gotowe, etc.) wzrosła kilkukrotnie (6,7 razy) i wyniosła 12,791 tys. ton (2020: 1,909 tys. ton). Przypomnijmy, że jednym z ważnych działań podjętych przez wiodącego producenta kurczaków na Ukrainie w kierunku dokonania transformacji od spółki surowcowej do „gastronomicznej” było uruchomienie nowego formatu sprzedaży na Ukrainie – sieci sklepów "Мясомаркет".

MHP zwiększa produkcję w UE

W europejskim segmencie zarządzanym przez ukraińskie przedsiębiorstwo MHP, czyli słoweńskiej Grupie Perutnina Ptuj, produkcja w 2021 roku wzrosła aż o 10 proc. i wyniosła 111,97 tys. ton mięsa kurcząt i indyków. Sprzedaż wyniosła 72,84 tys. ton, co odzwierciedla 16 proc. wzrost r/r. Tak korzystny wynik osiągnięto głównie dzięki wyższej sprzedaży w Bośni i Hercegowinie, Serbii i Austrii. W kategorii gotowych wyrobów mięsnych produkcja w zakładach zależnych od MHP wzrosła o 5 proc. rok do roku osiągając wolumen 41,4 tys. ton. Sprzedaż zwiększyła się ilościowo o 4 proc. do 40,37 tys. ton, na co istotnie wpłynął wyższy popyt ze strony kontrahentów w Kosowie, w Niemczech, Serbii i Chorwacji.

Słoweńska grupa Perutnina Ptuj (PP) została kupiona przez MHP i stanowi część aktywów w europejskim segmencie zarządzanym przez ukraińską firmę. Z monitoringu inwestycji na rynkach zagranicznych prowadzonego w 2021 roku przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz wynika, że największy producent kurczaków na Ukrainie zainwestował 4,5 miliona euro w budowę nowych zakładów produkcyjnych w Serbii gwarantujących rozwój kompleksu drobiarskiego grupy Perutnina Ptuj (PP).

W ramach dokonanych już inwestycji w Serbii powstało siedem jednostek produkcyjnych zajmujących się chowem brojlerów kurzych w miejscowości Bačka Topola. Wydajność pierwszego etapu to dwa miliony kurcząt rzeźnych rocznie. Otwarcie siedmiu nowych hodowli to dopiero początek cyklu inwestycyjnego w tym kraju. Według informacji pozyskanych przez KIPDiP Agroholding MHP zamierza zainwestować łącznie 35 mln euro w rozbudowę mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie Perutnina Ptuj w Serbii.

MHP zwiększa obecność na Bałkanach

W opinii MHP, Serbia jest największym rynkiem dla PP na Bałkanach, dlatego strategia rozwoju skoncentrowana jest na inwestowaniu we własną infrastrukturę w Serbii, co pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną i efektywnie zarządzać całym łańcuchem produkcyjnym, aby zagwarantować stabilność w dostawach do klientów. Firma Perutnina Ptuj w momencie nawiązania partnerstwa strategicznego z MHP posiadała zakłady produkcyjne w czterech krajach bałkańskich: Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie. Własnością PP były także jednostki dystrybucyjne w Austrii, Macedonii i Rumunii a swoje produkty PP sprzedawała w piętnastu krajach europejskich. MHP, jako inwestor strategiczny planował zainwestować około 200 mln euro w przeciągu 4 – 5 lat skupiając się na poprawie bazy produkcyjnej słoweńskiego przedsiębiorstwa.

W momencie dokonania zakupu PP przez MHP KIPDiP oceniał, że nowa akwizycja jest dla ukraińskiej firmy wyjątkowo ciekawą transakcją z punktu widzenia zapowiadanych przez MHP aspiracji do roli jednego z najmocniejszych globalnych graczy - bycia europejskim odpowiednikiem takich gigantów jak Tyson czy Brasil Foods.

MHP chce być europejskim Tysonem

Ukraiński MHP ma największy udział w ukraińskim rynku kurcząt. Poprzez ciągłe inwestycje zwiększa produkcję i zasięg eksportowy. Przedsiębiorstwo MHP rozwija sieć sprzedaży zagranicznej głównie na Bliskim Wschodzie, w krajach Afryki Północnej i w Unii Europejskiej.

Zdaniem analityków KIPDiP pozyskanie kolejnych aktywów na terenie państw europejskich to dla MHP strategiczny krok do zwiększanie obecności na rynku Wspólnoty, co znacznie ułatwi dostęp do unijnych odbiorców.

- Już teraz Ukraina jest jednym z największych eksporterów mięsa drobiowego do Wspólnoty, a za większość wysyłek odpowiada właśnie MHP. Ukraiński Agroholding ma już swoje zakłady w Holandii oraz na Słowacji i jest w dalszym ciągu zainteresowany kolejnymi zakupami w Europie. Co więcej, Ukraińcy nie poprzestają wyłącznie na umacnianiu swojej pozycji na Starym Kontynencie. Przedstawiciele firmy ogłosili, że są prowadzone negocjacje w Arabii Saudyjskiej w zakresie uruchomienia nowego projektu - wskazuje Izba.