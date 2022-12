Podczas gdy eksport produktów mleczarskich z Polski do Chin bije kolejne rekordy, Pekin zaostrza przepisy dla polskiego drobiu. Czy to znak, że Chiny nie chcą już naszego kurczaka, a prowadzona od lat walka branży o ten rynek traci sens?

Czy Chińczycy potrzebują polskiego mięsa drobiowego? fot. PAP/EPA

Eksport polskiego mleka vs. polski drób w Chinach

Jak pisaliśmy w czerwcu, Polska jest jednym z największych dostawców mleka do Chin. Tylko w pierwszej połowie 2021 r. polski eksport produktów mleczarskich do Chin wzrósł o 34 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Jedynie początek 2022 i kolejny lockdown w związku z epidemią covid-19 Chinach przyniósł lekkie zahamowanie tendencji wzrostowej.

Z powyższymi danymi kontrastuje sytuacja polskiego mięsa drobiowego. Producenci myślący o wysyłkach drobiu do Azji nie wymieniają dziś nawet Chin jako jednego z kluczowych rynków: Te 4 rynki są dziś kluczowe dla eksportu polskiego drobiu poza UE

Dlaczego Chiny są dziś otwarte na polskie produkty mleczarskie, ale na polski drób już nie? Postanowiłem zapytać o to Jacka Strzeleckiego, eksperta ds. chińskiego rynku rolnego oraz rolno-spożywczego.

Chiny zaostrzają przepisy ws. polskiego drobiu

Strzelecki zwraca uwagę, że Chiny zaostrzyły w ostatnim czasie przepisy wobec polskiego mięsa drobiowego. Wznowienie eksportu będzie możliwe po upłynięciu aż 12 miesięcy od wygaśnięcia ostatniego ogniska grypy ptaków.

Dlaczego Pekin zdecydował się na zaostrzenie przepisów?

- Według moich informacji nasze władze otrzymały tę decyzję od chińskich władz na początku listopada 2022 roku w formie nieoficjalnej. Taki sposób przekazania tego faktu nie dziwi, bo jak przeczyta się postanowienia protokołu w sprawie inspekcji, kwarantanny i weterynaryjnych wymogów sanitarnych dla mrożonego mięsa drobiowego eksportowanego do z Polski do Chin popisanego przez polskiego ministra rolnictwa i szefa Generalnej Administracji Celnej (GACC), to w żadnym jego zapisie nie znajdzie się terminu dwunastomiesięcznego od dnia wystąpienia ostatniego ogniska HPAI na terytorium naszego kraju. Inaczej mówiąc to Chiny jednostronnie wyznaczyły taki okres karencji, ale zrobiły to nieoficjalnie. Powodów można się domyślać - wskazuje Strzelecki.

Czy Chiny potrzebują polskiego drobiu?

Dlaczego Chiny są dziś otwarte na polskie produkty mleczarskie, ale na polski drób już nie?

- Muszę po raz kolejny obalić mit, że Chiny czy też dokładniej Chińczycy, potrzebują naszego mięsa drobiowego. W takim ujęciu odpowiedź brzmi – nie. Chińczycy w żywności poszukują wartości odżywczych, a w przypadku mięsa – bez względu na rodzaj – potrzebują wysokiej jakości białka zwierzęcego. Hodowany w Polsce drób oraz produkowane z niego mięso zawiera wysokiej jakości białko zwierzęce, które jest pewne, bezpieczne i odżywcze. Chińczycy mięso mogą sobie kupić wszędzie, ale nie wszędzie dostaną produkt wysokiej jakości pod kątem białka - wskazuje.

Czy polska branża drobiarska popełniła błędy w działaniach na rynku Chin? Czy w powyższym kontekście Chiny powinny być w dalszym ciągu rynkiem wartym zainteresowania dla polskich producentów? Zapraszamy do lektury pełnej wersji tekstu w naszej Strefie Premium: Co dalej z eksportem polskiego drobiu do Chin?

