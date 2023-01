Jak pisaliśmy pod koniec 2022 roku w tekście Chiny nie chcą już polskiego drobiu? "Mięso mogą kupić sobie wszędzie" Chiny zaostrzyły w ostatnim czasie przepisy wobec polskiego mięsa drobiowego. Wznowienie eksportu będzie możliwe po upłynięciu aż 12 miesięcy od wygaśnięcia ostatniego ogniska grypy ptaków.

Informację podał dobrze zorientowany w realiach chińskiego rynku rolnego oraz rolno-spożywczego Jacek Strzelecki.

- Według moich informacji nasze władze otrzymały tę decyzję od chińskich władz na początku listopada 2022 roku w formie nieoficjalnej. Taki sposób przekazania tego faktu nie dziwi, bo jak przeczyta się postanowienia protokołu w sprawie inspekcji, kwarantanny i weterynaryjnych wymogów sanitarnych dla mrożonego mięsa drobiowego eksportowanego do z Polski do Chin popisanego przez polskiego ministra rolnictwa i szefa Generalnej Administracji Celnej (GACC), to w żadnym jego zapisie nie znajdzie się terminu dwunastomiesięcznego od dnia wystąpienia ostatniego ogniska HPAI na terytorium naszego kraju. Inaczej mówiąc to Chiny jednostronnie wyznaczyły taki okres karencji, ale zrobiły to nieoficjalnie. Powodów można się domyślać - wskazuje Strzelecki.