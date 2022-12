Chlewnia zawaliła się pod śniegiem. Uratowano ponad 650 świń

Ponad 650 sztuk trzody chlewnej uratowali strażacy spod gruzów zawalonej chlewni w Krzczonowie (Świętokrzyskie). Budynek został uszkodzony przez zalegający na dachu śnieg. Akcja ratunkowa zakończyła się w piątek po południu.

Do katastrofy budowlanej doszło w czwartek wieczorem w jednym z gospodarstwa w miejscowości Krzczonów w powiecie kazimierskim. Pod naporem śniegu zawaliła się jedna trzecia dachu chlewni o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych. Akcja ratownicza była prowadzona do późnych godzin. Ze względu na zmrok i ciężkie warunku dojazdu do chlewni akcję straży pożarnej wznowiono w piątek.

"Najpierw podjęliśmy próbę oświetlenie obiektu i jego zabezpieczania, a następnie ewakuacji zwierząt. Działania utrudniały warunki pogodowe i nieustannie padający śnieg. Około godziny 14 w piątek akcja została zakończona" - powiedział PAP bryg. Krzysztof Jach, zastępca komendanta powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Ratownikom udało się uwolnić z uszkodzonego budynku łącznie 652 zwierząt. Trzoda została przewieziona do budynków zastępczych, zorganizowanych przez właściciela gospodarstwa. Pod gruzami zginęło ok. 50 zwierząt.

W akcję ratunkową było zaangażowanych 18 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, 60 ratowników. "To była nietypowa i skomplikowana akcja, prowadzona w ciężkich warunkach pogodowych. Dodatkowo z budynku musieliśmy wyprowadzić ponad 650 zwierząt i doprowadzić je do podstawionych samochodów. W pomoc, oprócz strażaków, zaangażowali się mieszkańcy, którzy wsparli gospodarza w przewiezieniu trzody" - zaznaczył zastępca komendanta kazimierskiej PSP.

Na miejscu była również policja, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Budynek prawdopodobnie nie będzie nadawał się od użytku. Obiekt jest obecnie całkowicie wyłączony z użytkowania.

