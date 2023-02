Przedłużenie realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na lata 2023 i 2024 - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Wyeliminowanie tej choroby pozowali na swobodny handel żywymi świniami.

Choroby Aujeszkyego u świń. Rząd chce przedłużenia programu pomocowego. fot. shutterstock

Program jest kontynuacją programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego realizowanego w latach 2021-2022, a także we wcześniejszym okresie.

Celem programu jest uznanie przez Komisję Europejską terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za oficjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń. W odniesieniu do poszczególnych regionów Polski cel ten może zostać osiągnięty do końca 2023 r., a w odniesieniu do całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do końca 2024 r. - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Czym jest choroba Aujeszkyego?

Zwalczenie tej choroby jest ważne dla producentów świń, gdyż brak statusu kraju wolnego od choroby Aujeszkyego uniemożliwia eksport żywych świń do krajów UE.

Pierwszy przypadek tej choroby w Polsce stwierdzono w 1958 r. u zwierząt futerkowych. Rok później po raz pierwszy zarejestrowano tę chorobę u świń.

W 2006 r. Polska wdrożyła program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń w województwie lubuskim, który w 2008 r. został rozszerzony na pozostałe województwa kraju.

W 2012 r. został wprowadzony 4dwuletni program zwalczania i monitorowania tej choroby. Od 2015 r. program przedłużany był co dwa lata.

W latach 2017-2022 kontynuowano badania w ramach stałego monitorowania choroby Aujeszkyego u świń. Pobraniu próbek krwi w ramach realizacji programu podlegają świnie w wieku od 12. tygodnia życia.

W 2021 r. na podstawie wyników badań serologicznych przeprowadzonych w ramach tego programu nie stwierdzono stad i świń zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego.

Od 2011 r. program jest finansowany z budżetu państwa. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że na ten cel na lata 2023-24 potrzebne będzie ok. 9,5 mln zł.

