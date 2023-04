Pięciu dużych polskich producentów jaj oświadczyło, że nie planuje już żadnych inwestycji w chów klatkowy. Co więcej, jedna z tych firma zadeklarowała, że zakończy produkcję jaj klatkowych już w 2023 roku.

Jak przebiega proces odchodzenia od jaj klatkowych?

Ponad jedna trzecia firm, które zadeklarowały rezygnację z jaj z chowu klatkowego, już to zrobiła – w tym popularne sieci supermarketów, rodzimi producenci żywności czy fast foodowe sieci restauracyjne. Najwięksi producenci jaj deklarują, że nie będą już inwestować w chów klatkowy, przygotowując się na nadchodzące w UE zmiany.

Fundacja Alberta Schweitzera oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki publikują piątą edycję raportu podsumowującego zmiany w branży spożywczej, handlowej i HoReCa w zakresie rezygnacji ze sprzedaży i używania jaj pochodzących z chowu klatkowego. Do końca zeszłego roku 150 działających w Polsce firm podjęło oficjalne zobowiązanie do wycofania „trójek” najpóźniej do 2025 roku.

Które sieci i firmy już wycofały jaja klatkowe?

Już teraz ponad jedna trzecia (35%) firm wdrożyła zobowiązanie w życie – są wśród nich popularne sieci handlowe (Biedronka, Netto, Kaufland, MAKRO, Frisco.pl i Żabka), sieci restauracji, takie jak Dominium, Subway, KFC, Burger King i MAX Premium Burgers, a także producenci żywności – Colian, FROSTA, czy Lubella. W 2022 roku dołączyły do nich m.i.n. New York Pizza Department, Salad Story, McDonald's, Airport Hotel Okęcie i Hotel HP Park Poznań (B&D Hotels), a także producenci żywności U Jędrusia i Develey Polska (marka Develey).

W 2022 roku trend rezygnacji z jaj klatkowych był szczególnie silny w branży handlowej. Biedronka, Makro oraz Żabka Polska zakończyły proces wycofywania świeżych jaj „trójek” ze sprzedaży. Co więcej, dokonały tego na 3 lata przed zakładanym terminem. Dołączyły tym samym do pionierskich sklepów Frisco.pl oraz Netto, które spełniły swoje deklaracje odpowiednio w latach 2019 i 2021.

5 polskich firm nie będzie już inwestować w chów klatkowy

Zmiany widoczne są również w strukturze produkcji jaj – już 24,5% kur niosek w Polsce utrzymywanych jest w hodowlach innych niż klatkowe – ściółkowej, wolnowybiegowej i ekologicznej. Udział hodowli klatkowej w strukturze utrzymania kur niosek w Polsce sukcesywnie spada od 2014 roku (GIW, marzec 2022). Pięciu producentów jaj, w tym Fermy Drobiu Woźniak, Fermy Drobiu Mizgier, Polskie Fermy Grupa, Producentów Sp. z o.o., Aktiw Sp. z o.o. oraz PW Amigo, oświadczyło, że nie planuje już żadnych inwestycji w chów klatkowy; Aktiw zadeklarował, że zakończy produkcję jaj klatkowych już w 2023 roku.

Trend odchodzenia od jaj z chowu klatkowego jest globalny – w wyniku działań międzynarodowej koalicji Open Wing Alliance ponad 2400 firm na całym świecie zdecydowało się na rezygnację z jaj pochodzenia klatkowego, z tego 1150 zobowiązań zostało już zrealizowanych (Chicken Watch, 2023). Co więcej, Komisja Europejska jesienią 2023 roku ma przedstawić wniosek ustawodawczy obejmujący wprowadzenie zakazu chowu klatkowego kur niosek i innych zwierząt gospodarskich na poziomie całej Unii Europejskiej. Zakaz chowu klatkowego ma wejść w życie w 2027 roku. Perspektywa zakazu może przyspieszyć transformację w systemy bezklatkowe.

