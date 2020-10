CIWF zebrała 1,4 mln podpisów pod zakazem hodowli zwierząt w klatkach

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej” wystartowała 11 września 2018 roku. W trakcie zaledwie roku zebrała w całej Europie ponad 1,6 miliona podpisów, z których drobiazgowy, trwający dwanaście miesięcy proces weryfikacji przeszło 1 397 113 z nich. To dopiero szósta (na 98 złożonych) w historii Unii Europejskiej inicjatywa, która zebrała wymagane dla jej procedowania minimum miliona podpisów. Jej głównym postulatem jest całkowity zakaz hodowli klatkowej wszystkich zwierząt hodowlanych na terenie Unii Europejskiej.

- Co roku zamykamy w klatkach ponad 300 milionów zwierząt, z czego w samej tylko Polsce hodujemy ich w ten sposób więcej, niż mamy obywateli i obywatelek: ponad 40 000 000 kur, prawie 1 000 000 królików, kolejny 1 000 000 cieląt i ponad 300 tysięcy świń. Metalowe, ciasne klatki są przyczyną cierpienia zwierząt, a możliwa jest hodowla w systemach alternatywnych bez stosowania klatek. I z takich sposobów hodowli korzystają z powodzeniem w wielu krajach w Europie, co więcej - są one wspierane przez krajowe rządy – komentuje członkini Komitetu Obywatelskiego „Koniec Epoki Klatkowej” i prezeska Compassion Polska, Małgorzata Szadkowska.

W zbieranie podpisów pod inicjatywą zaangażowanych było 170 organizacji pozarządowych z całej Europy.

Od chwili przekazania podpisów, Komisja Europejska ma sześć miesięcy na spotkanie z wnioskodawcami, ustosunkowanie się do treści inicjatywy oraz zorganizowanie posiedzenia plenarnego w Parlamencie Europejskim. Pełna treść inicjatywy dostępna jest na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.