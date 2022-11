Co czeka branżę mięsną w 2023 roku? ASF, Zielony Ład, niepewność wobec sytuacji w Ukrainie, zmiany postaw konsumenckich, przyspieszenie konsolidacji - to tylko kilka kluczowych czynników. W natłoku bieżących wyzwań warto jednak nie tracić z oczu długofalowych trendów dla sektora mięsnego.

Co czeka branżę mięsną w 2023 roku? fot. shutterstock

Co czeka branżę mięsną w 2023 roku?

O tym, co czeka branżę mięsną w 2023 roku rozmawialiśmy w drugiej części debaty "Transformacja branży mięsnej" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego przyznała, że w sytuacji, gdy od 2020 roku rzeczywistość nieustannie nas zaskakuje, trudno cokolwiek prognozować.

- Czy będzie normalnie? Chyba nie, będzie inaczej. Nad polskim sektorem trzody cały czas wisi widmo ASF, wciąż mamy z nim problem. Przy rosnących kosztach pasz opłacalność hodowli wciąż maleje, co przekłada się na likwidowanie kolejnych stad świń. W III kwartale 2022 każdego dnia były likwidowane średnio 24 stada świń i obawiam się, że ten trend pozostanie na dłużej. Osiągnęliśmy dramatycznie niski poziom pogłowia - 9,5 mln sztuk, co obniża nasze możliwości eksportowe, konkurencyjność cenową i walkę o kolejne rynki. Dlatego jako UPEMI apelujemy o działania, które w końcu wyeliminują ASF. Mamy wrażenie, że obecnie podejmowane kroki mają na celu jedynie bioasekurację - dodała.

Branża mięsna a Zielony Ład

Ciechomska wskazała, że branżę mięsną niepokoją także zapisy Strategii "od pola do stołu" będącej elementem Zielonego Ładu.

- Główne cele to obniżenie zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej i redukcja użycia pestycydów i nawozów, zmniejszenie emisyjności CO2 i przeznaczenie 20 proc. upraw dla produkcji ekologicznej. Z drugiej strony mamy kryzys energetyczny, wojnę. W tym czasie powinniśmy skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Wprowadzenie niektórych wymagań Zielonego Ładu w takiej sytuacji może ograniczyć wydajność produkcji rolnej - wskazała.

Przedstawicielka UPEMI oceniła, że w 2023 roku zostaną z nami trendy prośrodowiskowe i ekologiczne.

- Banki przy udzielaniu kredytów coraz częściej wymagają od branży mięsnej inwestycji w zieloną energię czy obniżenia emisyjności. Jest to wyzwanie i droga rozwiązania problemu związanego z kryzysem energetycznym. Firmy poszukują nowych źródeł energii inwestując np. w fotowoltaikę, biogazownie czy źródła zielone. Należy pamiętać, że to wymaga czasu i odpowiedniej infrastruktury. Wciąż też wiele małych zakładów nie ma zabezpieczenia finansowego żeby w to inwestować - dużym będzie łatwiej - dodała.

Co dalej z konsolidacją branży mięsnej?

Ciechomska wskazała, że sektor mięsny ma wciąż olbrzymi potencjał jeśli chodzi o konsolidację.

- Na 600 zakładów działających w branży ok. 80 to duże firmy. One są liderami na rynku ze względu na swoją przewagę konkurencyjną zwiększają udział w nim poprzez efekt skali. Rywalizacja będzie więc ostra i mniejsze zakłady będą spychane do niszy regionalnej czy produktowej. Wiele zakładów średnich i małych powstawało w latach 90. Są to firmy rodzinne z tradycjami przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niestety, tylko 15 proc. potomków chce przejmować firmy rodzinne, co będzie skłaniało do przejmowania mniejszych podmiotów. Ekonomiści wskazują, że w lutym przekroczymy 20 proc inflacji. Nie zachęca to do inwestycji w naszej branży. W czasach niepewności zakłady będą ostrożnie podchodziły do inwestycji i przejęć - podsumowała.

Branża mięsna a skutki wojny w Ukrainie

Piotr Her, prezes zarządu firmy SuperDrob wskazał, że głównym zagrożeniem i czynnikiem zmienności jest sytuacja na Ukrainie.

– Może być tak, że to Polska będzie musiała nakarmić Ukrainę, ponieważ tam nikt nie będzie mógł wyprodukować żywności – mówił Piotr Her.

Podkreślił, że przy takiej niepewności trzeba zachować dużą ostrożność.

Firma skupia się na inwestycjach, które mogą zapewnić jej dużą niezależność. Dąży do gospodarki obiegu zamkniętego. Od razu jak wybuchła wojna, jeszcze zanim wystrzeliły ceny energii, SuperDrob zainwestował w zielona energię. Teraz uruchamia biogazownię, która będzie produkowała biogaz z wytwarzanych odpadów. Następną inwestycją będzie fotowoltaika.

– Takie inwestycje bardzo szybko się zwracają przy obecnych cenach energii – tłumaczył Piotr Her.

SuperDrob chce też zwiększyć obecność w obszarze ferm, żeby lepiej kontrolować jakość i dobrostan zwierząt.

– Uszczelniamy cały łańcuch wartości – dodał prelegent.

– Czeka nas rok ostrożności i dużej zmienności – podsumował prezes SuperDrob.

Grzegorz Kłos, prezes zarządu firmy Ed Red przyznał, że kiedy w 2020 roku zdecydował się na zamknięcie dwóch restauracji i przebranżowienie na produkcję żywności, spodziewał się, że nadejdą ciężkie czasy.

- Nie przewidziałem wtedy wojny, ale wszystko inne się sprawdziło. Skonstruowaliśmy produkt, który miał się wpisywać w to wszystko. Pozostając konsekwentnym, oceniam, że 2023 rok będzie ciężki. Po stronie klienta będzie pogłębiało się rozwarstwienie: zwiększy się zakup produktów najtańszych, ale i drogich. Natura kryzysów jest taka, że ludzie dalej wydają pieniądze tylko przebudowują portfel wydatków w stronę zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak więc nastawiamy się na pozostanie w dużej elastyczności i dopasowywanie się w sposób bieżący do sytuacji. Staramy się być gotowi na wszystko, a wierzę, że jako małej firmie będzie nam łatwiej - podsumował.

Jaka będzie sytuacja na rynku pracy w branży mięsnej w 2023?

Kinga Marczak, dyrektor operacyjna Personnel Service zwróciła uwagę na ogromnę falę upadłości firm w Niemczech.

- Zbankrutowały setki zakładów z wieloletnią tradycją, firmy rodzinne 150-letnie, nie tylko spożywcze, ale też z branży automotive i meblarskie. Jako Polska jesteśmy niezwykle sprzężeni z Niemcami, to nasz największy importer, trudno więc mówić o wielkim optymizmie - dodała.

Ekspertka przyznała, że dziś wiele koncernów wyprowadza do centrali strategiczne pozycje w firmach, np. specjalistów od zakupów czy finansów.

- Z jednej strony pracownicy mocno trzymają się biurek, patrzą nie tylko na finanse, ale też bezpieczeństwo miejsca pracy. Wycofano z Polski trochę projektów, wielkie inwestycje koreańskie czy chińskie wiszą na włosku. Negocjowane są ceny energii i to jest coś, co nie wprowadzi tych nowych miejsc pracy na rynek. Widzimy, że zamrożono headcount, czyli nowe zatrudnienia. Dyrektorzy fabryk optymalizują budżety na przyszły rok, zmniejszają zatrudnienie, wprowadzają poliwalencję, czyli przygotowują pracowników do obsługi różnych stanowisk - dodała.

Według Kingi Marczak papierkiem lakmusowym jest ilość ofert pracy na rynku.

- Według raportów widzimy, że z miesiąca na miesiąc ilość ofert jest większa, ale jak spojrzymy w liczby rok do roku to ofert jest mniej, zwłaszcza w obszarze tzw. blue collars. Niskie kompetencje to zawsze największa dźwignia produkcyjna. Gdy jest mniej ofert to pracy to znak, że rozwój ekonomiczny stanął. Jedyne obszary, gdzie liczba ofert rośnie to finanse i IT. W branży spożywczej ten wskaźnik utrzymuje się na wysokim poziomie, więc jest popyt na pracownika. Natomiast rynek mocno będzie szukał oszczędności, co dla agencji zatrudnienia będzie dużym wyzwaniem - wskazała.

ZM Silesia: Branża mięsna musi patrzeć dalej i szerzej

Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia wskazała, że w biznesie dobrze jest być gotowym nie tylko na najbliższy rok, ale także na to, co dziać się będzie dalej - nawet w perspektywie całej dekady.

- Patrzymy szerzej nie tylko na dane z Polski, ale światowe prognozy ekonomistów dotyczące naszego sektora i one są pozytywne, dają nadzieje i motywację. To jej nam potrzeba żeby w obliczu wyzwań złapać dalszą perspektywę. Dane mówią, że w 2023 roku globalna produkcja drobiarska wzrośnie o 1,8 proc., a wieprzowa o 1 proc. To niby niewiele, ale zawsze na plus. Do 2030 r. produkcja mięsa na świecie ma wzrosnąć o 15 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Jest więc perspektywa dla rozwoju eksportu, zwłaszcza wobec rosnącego PKB w Afryce czy Azji. To od nas zależy, jak mocno się przygotujemy do tego, a my jesteśmy bardzo zmotywowani żeby próbować sprostać tym wyzwaniom - dodała.

Stefaniak wskazała, że rynek polski jest dziś zarządzany i kreowany przez handel.

- Mamy produkt dla Kowalskiego, ale segment b2b jest również bardzo istotny. Transformacja rynku w Polsce pokazuje, jak zmieniają się udziały dyskontów czy handlu nowoczesnego. To determinuje sytuację producentów. Duże podmioty mają większe możliwości żeby te oczekiwania spełnić, co do ilości i elastyczności cenowej, a jest to podstawa większości kontraktów. Dziś może więcej może ten, który produkuje więcej i ma większe moce - dodała.

Członek zarządu Silesii oceniła więc, że 2023 będzie rokiem pełnym wyzwań, natomiast warto łapać dalszą perspektywę i pamiętać o zaufaniu konsumentów do jakości i do produktu.

- Nastąpi coraz większa polaryzacja: albo produkt ekonomiczny albo premium. Jeżeli jako producenci wędlin będziemy próbować gonić cenę deprecjonując jakość, a to ma miejsce dzisiaj, to stracimy zaufanie konsumenta, który będzie pamiętał, kto był konsekwentny i transparentny - podsumowała.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl