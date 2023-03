W kwietniu 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED), w którym znalazły się środki ukierunkowane na europejskich hodowców. To bardzo krytykowane podejście Komisji Europejskiej ma ustanowić próg zwierząt gospodarskich na poziomie 150 dużych jednostek przeliczeniowych żywego inwentarza - powyżej którego gospodarstwa hodowlane trzody chlewnej, drobiu i bydła musiałyby przestrzegać tej dyrektywy. Komisja uzasadniła podejście polegające na wyznaczeniu progu specjalnie zleconą oceną skutków.

16 lutego 2023 r. europejski dziennik Euractiv ujawnił prezentację, którą służby DG ENVI wygłosiły w grupie roboczej ds. środowiska Rady UE, która ukazuje zgoła odmienną sytuację.

W przeglądzie dyrektywy Komisja posłużyła się danymi z 2016 r. Teraz dysponuje jednak danymi za 2020 rok, które pozostają w sprzeczności z podanym na początku odsetkiem gospodarstw, które zostałyby objęte zakresem dyrektywy.

Komisja zawsze odpierała krytykę twierdząc, że „jedynie 13% unijnych gospodarstw towarowych” będzie objętych wnioskiem. Z najnowszych danych wynika jednak, że w szczególności w przypadku drobiu odsetek ten wzrośnie z 15 do 58%, a w przypadku trzody chlewnej z 18 do 61%.

Zrzeszająca unijnych rolników organizacja Copa-Cogeca grzmi: Nie można oprzeć decyzji na błędnych obliczeniach!

- Ukazuje to ponownie (jakby dotychczasowe argumenty były niewystarczające), że podejście do celów i progów stosowane w strategii „od pola do stołu” jest polityczne, dotkliwe i oderwane od rzeczywistości w terenie. Copa i Cogeca mają nadzieję, że unijni decydenci polityczni poważnie potraktują te nowe dane i ponownie ocenią wniosek Komisji - komentuje organizacja.