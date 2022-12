strefa premium

Co dalej z eksportem polskiego drobiu do Chin?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 19-12-2022, 11:31

Co dalej z eksportem polskiego drobiu do Chin? Pekin zaostrzył przepisy wydłużając aż do 12 miesięcy okres karencji, po którym będzie możliwe wznowienie eksportu po wygaśnięciu grypy ptaków. Czy w takich realiach walka o ten rynek ma jeszcze sens?

Czy Chiny potrzebują dziś polskiego drobiu? fot. pexels

Czy Chiny wciąż są kluczowym rynkiem dla eksportu polskiego drobiu? Jak pisaliśmy w tekście: Te 4 rynki są dziś kluczowe dla eksportu polskiego drobiu poza UE producenci myślący o wysyłkach drobiu do Azji nie wymieniają dziś Chin jako jednego z kluczowych rynków.

- Rynki chiński i RPA swego czasu były otwarte dla nas, ale na skutek grypy ptaków zostały zamknięte. Pomimo, że przepisowy czas karencji minął, rynki te wciąż nie zostały otwarte na skutek braku dobrej woli administracji tych krajów - mówił nam Zbigniew Stanisław Idziaszek, prezes zarządu spółek Grupy IKO.