17 lipca 2023 roku Główny Lekarz Weterynarii odbył wideokonferencję z szefową służby weterynaryjnej Ukrainy ws. możliwości zniesienia ograniczeń importowych nałożonych na Polskę z powodu wystąpienia ogniska rzekomego pomoru drobiu.

Strona ukraińska poinformowała, że warunkiem zniesienia zakazu jest audyt systemu kontroli i zwalczania chorób drobiu w Polsce.

Ze względu na ścisłą współpracę i pozytywne relacje pomiędzy służbami obu krajów inspekcja może odbyć się w formule on-line w ciągu najbliższych dni. Termin zostanie ustalony w trybie roboczym po przeanalizowaniu materiałów dostarczonych przez stronę polską - poinformował Główny Inspektorat Weterynarii.

Przypomnijmy, że 13 lipca Ukraina wydała decyzję o zakazie importu z Polski jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz produktów i surowców pochodzących z drobiu. Transporty piskląt kurzych brojlerów nie są wpuszczane na terytorium Ukrainy. Skutkiem tego była utylizacja kilkuset tysięcy piskląt - alarmuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, niestety, w ostatnich dniach transporty piskląt kurzych brojlerów nie zostały wpuszczone na terytorium Ukrainy.

- Skutkiem tego była utylizacja kilkuset tysięcy piskląt. Ogromne straty finansowe ponoszą polscy przedsiębiorcy. Na początku tego tygodnia krajowe służby weterynaryjne podjęły bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami władz ukraińskich. Na chwilę obecną nie zakończyły się one pozytywną decyzją dla naszych eksporterów. Zakaz dla całego kraju nadal obowiązuje - mówi Gawrońska.

Przeprowadzeni audytu przez stronę ukraińską było od początku postulatem organizacji drobiarskich.

- Ufamy, że dodatkowe kontrole i zaawansowane negocjacje polskich władz skłonią Ukrainę do uznania zasad regionalizacji w wywozie żywego drobiu, jaj wylęgowych i innych produktów drobiarskich z Polski na ukraiński rynek, co byłoby zgodne z do tej pory obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi w ramach współpracy handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą - wskazuje Gawrońska.