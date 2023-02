Henryk K., były właściciel Zakładów Mięsnych Henryk Kania, został zatrzymany w Argentynie w lipcu 2020 roku. Kiedy nastąpi ekstradycja znanego biznesmena do Polski? Zapytaliśmy Prokuraturę

Henryk K., były właściciel Zakładów Mięsnych Henryk Kania od 2020 roku przebywa w areszcie domowym na terenie Argentyny. fot. mat. pras.

O co chodziło w aferze wokół ZM Henryk Kania?

O problemach Zakładów Mięsnych Henryk Kania głośno zrobiło się na przełomie 2019 i 2020 roku. Lista zarzutów wobec spółki jest długa. Firma miała m.in. wymieniać się tysiącami pustych faktur ze swoją spółką zależną Rubin Energy o łącznej wartości ponad 740 mln zł, a także wyłudzić zwrot podatku VAT na kwotę blisko 28 mln zł. Zarząd spółki miał też narazić Skarb Państwa na straty ponad 40 mln zł w latach 2016-2019 z tytułu podatku VAT. Podejrzenie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę zgłosił też Alior Bank.

W październiku 2020 r. syndyk masy upadłości spółki ZM Henryk Kania poinformował o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o ogłoszeniu upadłości spółki wydanego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

Oficjalnie ogłoszono upadłość zakładów i zatwierdzono warunki sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. Za cenę 100 mln zł netto część aktywów przejął Cedrob.

Więcej o sprawie ZM Henryk Kania pisaliśmy m.in. w tekście: Constar, Kania i inni. Afery, które wstrząsnęły nie tylko branżą mięsną

Co Prokuratura zarzuca Henrykowi K.?



Prokuratura postawiła Henrykowi K., byłemu właścicielowi ZM Henryk Kania zarzuty dotyczące kierowania grupą przestępczą, w ramach której dokonano szeregu oszustw na szkodę różnych podmiotów gospodarczych.

Z uwagi na ustalenie, że podejrzany Henryk K. opuścił terytorium Rzeczpospolitej, na wniosek prokuratora postanowieniem z 11 marca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego Henryka K. na okres 90 dni od chwili zatrzymania.

- Po tym jak podejrzany Henryk K. opuścił terytorium Rzeczpospolitej ustalono, że może on przebywać w Ameryce Łacińskiej. Na wniosek prokuratora postanowieniem z 11 marca 2020 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego Henryka K. na okres 90 dni od chwili zatrzymania - tłumaczy Prokuratura.

Kiedy Henryk K. został zatrzymany w Argentynie?

Henryk K. został zatrzymany pod koniec lipca 2020 r. na lotnisku na terenie Argentyny przez funkcjonariuszy tamtejszych służb. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji skierowano wniosek o ekstradycję podejrzanego do Polski.

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przekazał stronie argentyńskiej całość niezbędnej dokumentacji dotyczącej ekstradycji Henryka K.

Jak informowała nas Prokuratura wiosną 2022 roku (Czy ekstradycja Henryka K. już nastąpiła? Zapytaliśmy prokuraturę) procedura ekstradycyjna wciąż jest w toku.

Czy ekstradycja Henryka K. już nastąpiła?

Pod koniec stycznia 2023 roku ponownie zapytaliśmy Prokuraturę Krajową m.in. o to, czy strona argentyńska ustosunkowała się w jakikolwiek sposób do wniosku o ekstradycję Henryka K. oraz czy znany jest termin ekstradycji Henryka K. do Polski.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej w odpowiedzi przesłanej redakcji Portalu Spożywczego informuje, że strona argentyńska po blisko 2,5 roku wciąż nie rozpoznała wniosku o ekstradycję Henryka K., który przesłano w październiku 2020 roku.

Za Henrykiem K. wystawiono międzynarodowy list gończy, a także europejski nakaz aresztowania wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

- Henryk K. pod koniec lipca 2020 r. został zatrzymany na lotnisku na terenie Argentyny, przez funkcjonariuszy tamtejszych służb. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji skierowano wniosek o ekstradycję podejrzanego do Polski. Ponadto w październiku 2020 r. skierowano uzupełniający wniosek o ekstradycję obejmujący dodatkowe zarzuty wobec Henryka K. W toku postępowania ekstradycyjnego Sąd Karny w Argentynie zastosował wobec Henryka K. areszt domowy. Podejrzany pozostaje w dyspozycji władz argentyńskich, od których zależy dalszy bieg postępowania ekstradycyjnego Postępowanie jest w toku, natomiast wniosek ekstradycyjny dotychczas nie został rozpoznany - informuje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak długo trwa ekstradycja z Argentyny do Polski?

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, ekstradycja do Polski trwa średnio średnio ponad 300 dni. W przypadku krajów Ameryki Południowej procedura może jednak wydłużyć się jeszcze bardziej.

– Kraje Ameryki Łacińskiej to dla nas ślepy zaułek. Polskie wnioski o ekstradycję osób przebywających w Argentynie bardzo często spotykały się z odmową. Ustawodawstwo tego kraju praktycznie z góry skazuje te wnioski na przegraną - mówił jeden ze śledczych w rozmowie z "Rzeczpospolitą" w 2018 r.

Warto dodać, że Polska ratyfikowała umowę o ekstradycji z Argentyną dopiero w lipcu 2020 r.

O tym, jak wygląda procedura ekstradycji obywateli polskich z Argentyny, czy osoba oczekująca na ekstradycję przebywa w areszcie oraz czy Argentyna mogłaby odmówić wydania obywatela polskiego w 2022 roku rozmawialiśmy z Anną Herman, Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.: Jak przebiega ekstradycja obywateli Polski z Argentyny? Pytamy prawnika

