Wipasz chce zbudować 45 kurników w dwóch lokalizacjach na Lubelszczyźnie. Część mieszkańców protestuje i naciska lokalnych radnych, by zablokowali inwestycje. Czy mimo turbulencji spółce uda się zbudować kolejne "Zielone Fermy"?

Wnętrze kurnika w ramach Zielonych Ferm Wipasz SA. fot. kadr z filmu korporacyjnego Wipaszu na YouTube

Co Wipasz chce zbudować na Lubelszczyźnie?

O nowych inwestycjach Wipaszu na Lubelszczyźnie i pisaliśmy już jesienią 2022 roku:

O jakich obiektach mowa? Jak poinformowała redakcję Portalu Spożywczego, Paulina Buczek, dyrektor marketingu Wipasz SA, obecnie spółka planuje realizację inwestycji "Zielone Fermy" w wymiarze: 16 kurników w gminie Sosnówka oraz 29 kurników w gminie Kodeń, a więc podzielonych na dwie lokalizacje.

Jak informował "Dziennik Wschodni", każdy kurnik ma mieć 3 tys. mkw. powierzchni i pomieści maksymalnie 74 tysiące brojlerów. W sumie w 16 budynkach będzie mogło przebywać ponad 1 mln. sztuk drobiu.

Wipasz w Sosnówce. Sprzeciw wójta odrzucony

Wójt Gminy Sosnówka Marcin Babkiewicz na spotkaniu z mieszkańcami jesienią 2022 roku z góry zapowiedział, że decyzja środowiskowa dla inwestycji na terenie jego gminy będzie negatywna.

Jednak, jak informuje "Dziennik Wschodni", umorzone przez wójta postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej zostało uchylone przez SKO. Z kolei starosta bialski wydał już pozwolenie na budowę w gminie Kodeń.

Kto nie chce Zielonych Ferm Wipaszu?

Lokalne społeczności obawiają się, że region wkrótce zamieni się w „kurnikowe zagłębie Europy”.

Protestujący mieszkańcy (petycję przeciwko inwestycjom Wipaszu podpisało 1500 osób) wywierali presję na radnych z Białej Podlaskiej, by powołali specjalną komisję, która m.in. wskazałaby obszary na terenie powiatu, gdzie mogłyby powstać budynki gospodarskie. Komisji jednak nie będzie.

Emocje wokół inwestycji dodatkowo podgrzały przedsądowe wezwania z żądaniem przeprosin, które Wipasz wystosował do części osób najmocniej zaangażowanych w protest przeciwko inwestycjom.

Paulina Buczek, dyrektor marketingu Wipasz SA tłumaczy, że "pisma wzywające do zamieszczenia przeprosin zostały skierowane wyłącznie do osób, które walcząc o interes własny oraz mieszkańców, do czego mają pełne prawo, posłużyły się i posługują w dalszym ciągu:

a) argumentami, które nie znajdują oparcia na prawdzie (fakty, dane naukowe, dane

księgowe, opinie wyspecjalizowanych organów, opracowania naukowe);

b) posługują się sformułowaniami, które opisują charakter prowadzonej przez Spółkę

działalności oraz tryb uzyskiwania niezbędnych decyzji organów w sposób obraźliwy, kłamliwy, oszczerczy a przede wszystkim niezgodny z prawdą."

Wipasz o wypowiedziach niszczących wizerunek spółki

Buczek zaznacza, że pisma dotyczą jedynie osób, które "przekroczyły szeroko rozumiane prawo do wolności słowa i krytyki, nie zaś do wszystkich, którzy wyrażali podczas protestu swoje poglądy."

- Zapewniamy, że żadne z pism nie dotyczy osób które w sposób kulturalny, merytoryczny dzielą się z opinią publiczną obawami i wątpliwościami. Spółka Wipasz ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie a tym samym określoną renomę, wizerunek (rzetelnego i uczciwego producenta pasz i mięsa drobiowego) – stanowi to wartość przedsiębiorstwa (także majątkową). Wypowiedzi, które są przedmiotem wezwań ten wizerunek niszczą powodując także straty finansowe Spółki. W obliczu tych okoliczności mamy prawo a wręcz obowiązek reagować - podsumowuje dyrektor marketingu Wipaszu.

Jaki zatem będzie dalszy los inwestycji Wipaszu na północnej Lubelszczyźnie? Jak informuje "Słowo Podlasia", rada gminy Kodeń przyjęła uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego, która może zablokować powstanie kolejnych ferm, natomiast nie tych, w których przedmiocie wydano już decyzje środowiskowe, a więc inwestycji realizowanych przez Wipasz jako "Zielone Fermy".

