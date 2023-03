Wystartowała piąta edycja ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej „Marka Polskie Mięso - Polska Smakuje” organizowana przez Związek Polskie Mięso. W tym roku zostanie przeprowadzona pod hasłem: Polskie mięso karmi zmysły. Poza promocyjnymi działaniami skierowanymi do konsumentów, jej częścią będzie również cykl spotkań oraz konferencja naukowa.

Ruszyła kolejna, piąta już, edycja ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej „Marka Polskie Mięso - Polska Smakuje” organizowana przez Związek Polskie Mięso. / fot. materiały prasowe

Związek Polskie Mięso promuje odżywcze wartości mięsa drobiowego i wieprzowego

Tegoroczna odsłona kampanii to kontynuacja promocji polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego oraz ich przetworów. Jej nadrzędnym celem jest informowanie konsumentów o walorach odżywczych i istotnej roli mięsa w codziennej diecie.

- Konsumenci wciąż nie mają wystarczających informacji, popartych rzetelnymi opiniami ekspertów na temat wpływu spożycia mięsa na prawidłowe odżywianie człowieka, jakości oraz zrównoważonej hodowli mającej istotny wpływ na ochronę środowiska. W naszej kampanii chcemy podkreślić wyjątkową jakość polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego. Chcemy zwiększyć wiedzę konsumentów na temat walorów odżywczych mięsa w zbilansowanej diecie – mówi Witold Choiński, prezes Zarządu Związku Polskie Mięso.

Grzegorz Zawierucha ambasadorem kampanii

Komunikacja piątej edycji kampanii przebiegająca pod hasłem "Polskie Mięso Karmi Zmysły" pokazuje, że polskie mięso karmi wszystkie zmysły: wyglądem, smakiem, aromatem, ale też dźwiękiem, który wydaje podczas smażenia czy grillowania oraz tym, jak jego struktura zmienia się w dotyku podczas różnych metod obróbki termicznej. Organizatorzy kampanii pokazują, skąd bierze się smak mięsa, co wpływa na jego aromat, jak wybierać, przechowywać, gotować i serwować polskie mięso, aby stanowiło prawdziwą ucztę dla zmysłów.

Ambasadorem tegorocznej edycji kampanii został znany ze swoich kulinarnych dokonań́ kucharz Grzegorz Zawierucha.

- Gotowanie to sztuka, która pobudza wszystkie zmysły. Od koloru i doskonałej jakości mięsa, które przyrządzamy, przez jego idealną strukturę, sprężystą lub chrupiącą skórkę po smak i aromat, które nie mają sobie równych. Mmm... i to apetyczne skwierczenie, gdy szykuje się coś pysznego! Przygotowując dania z polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego, pokażę czym jest wielozmysłowość w kuchni i jak kierować się nią w codziennym gotowaniu - mówi Grzegorz Zawierucha.

Kampania dostarcza również dużo wiedzy merytorycznej - m.in. o tym, że jakość polskiego drobiu oraz wieprzowiny zaczyna się już w miejscu hodowli, o kontrolowanym, stale udoskonalanym, procesie produkcji z zachowaniem troski o dobrostan zwierząt. Przekaz skoncentrowany jest też na korzystnych aspektach spożywania mięsa drobiowego oraz wieprzowego. Wskazuje również na istotę obróbki termicznej mięsa, w taki sposób, by zachowało swoje smakowe i odżywcze właściwości.

Eksperci biorący udział w tegorocznej kampanii: prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, specjalistka w obszarze trendów i nowości dotyczących polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego, dietetyczka dr Wanda Baltaza oraz kucharz Grzegorz Zawierucha. / fot. materiały prasowe

W kampanii biorą udział uznane i cenione ekspertki: po raz kolejny już prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, specjalistka w obszarze trendów i nowości dotyczących polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego. Ekspertką kampanii „Marka Polskie Mięso - Polska Smakuje” jest również dietetyczka dr Wanda Baltaza

- Nadrzędną misją i moim celem w tej kampanii jest zainicjowanie i podjęcie merytorycznej dyskusji opartej o źródłowe dane pochodzące z wyników badań, dotyczących spożywania mięsa, jego właściwości odżywczych i korzyści dla organizmu człowieka, jego rzeczywistej wartości, wyjątkowych właściwości smakowych i tekstualnych - mówi prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka.

Polsce jednym z największych producentów mięsa w Europie

Światowa produkcja mięsa cały czas rośnie. Według OECD, zrzeszającej głównie kraje zamożne, do 2028 r. popyt na mięso w krajach rozwijających się wzrośnie czterokrotnie w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Globalny popyt na mięso na świecie wciąż rośnie, choć wolniej niż 10 lat temu. Ten trend zauważalny jest także w Polsce, która w ostatnich 20 latach stała się jednym z największych producentów mięsa w Europie. Dziś w UE zajmuje pierwsze miejsce w produkcji mięsa drobiowego oraz piąte pod względem produkcji wieprzowiny.

Podczas gdy spada udział spożycia baraniny, konsumenci spożywają coraz więcej wieprzowiny i drobiu. W kolejnych 10 latach sam drób ma odpowiadać za mniej więcej połowę światowego wzrostu konsumpcji. „Atlas Mięsa 2022” opublikowany przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie oraz Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polska, prognozuje z kolei, że w następnym dziesięcioleciu wieprzowina odpowiadać będzie za 28 proc. wzrostu konsumpcji na świecie.

Rosną ceny mięsa

W przypadku mięsa wieprzowego, ceny rosną w wyniku szeregu czynników, w tym wzrostu kosztów produkcji, rosnących kosztów pasz oraz spadku liczby hodowli i podaży zwierząt. W konsekwencji ceny wieprzowiny w sklepach i na rynkach rolnych wzrosły o około 20% w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W przypadku drobiu, sytuacja wydaje się być bardziej stabilna, chociaż nadal istnieją pewne wyzwania dla sektora. Wzrost kosztów pasz i innych czynników produkcji może prowadzić do wzrostu cen dla konsumentów. Jednocześnie, kryzys

w sektorze mięsnym może wpłynąć na stabilność rynku drobiarskiego, ponieważ producenci mogą szukać alternatywnych źródeł dochodów.

Mimo tych wyzwań, polski rynek mięsny wciąż jest jednym z największych w Europie i odgrywa ważną rolę w gospodarce kraju. Właściciele firm zajmujących się produkcją mięsa wieprzowego i drobiu starają się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać stabilność rynku i zapewnić konsumentom dostęp do wysokiej jakości produktów mięsnych.

Mięso wieprzowe i drób w Polsce są postrzegane jako popularne i często spożywane produkty mięsne. Mięso wieprzowe jest tradycyjnie ważnym elementem kuchni polskiej, a także stosunkowo łatwo dostępnym i relatywnie tanim. Z kolei drób zyskuje na popularności ze względu na swoje właściwości odżywcze i niską zawartość tłuszczu. Ważnym wyzwaniem dla branży mięsnej w Polsce jest utrzymanie zaufania konsumentów wobec jakości mięsa oraz odpowiedzialności społecznej

i ekologicznej producentów.

Branża mięsna w Polsce stara się reagować na takie wyzwania poprzez wdrażanie nowych standardów jakości i dobrostanu zwierząt, inwestycje w rozwój nowych technologii, które pozwolą na jeszcze wyższą jakość i bezpieczeństwo produktów mięsnych oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne i ludzi. Związek Polskie Mięso stara się wdrażać edukacyjne programy dla konsumentów, które zwiększają świadomość konsumentów na temat jakości i pochodzenia mięsa

i promują zdrowy styl życia i zrównoważoną dietę, w której mięso wieprzowe i drobiowe odgrywają istotną rolę. Jednym z nich jest kampania " Marka Polskie Mięso - Polska Smakuje".

Eksport polskiego mięsa. Do których krajów trafia najwięcej mięsa z Polski?

Warto wspomnieć, że Polska jest jednym z największych eksporterów mięsa drobiowego w Europie z rosnącymi z roku na rok przychodami z tego tytułu. W okresie jedenastu miesięcy 2022 r. przychody uzyskane przez przedsiębiorców ze sprzedaży zagranicznej mięsa, przetworów mięsnych i żywca były o 38% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 8,9 mld EUR. W strukturze wartości sprzedaży zagranicznej produktów mięsnych drób zajmował 53%, a wieprzowina 19%.

Największymi partnerami handlowymi Polski od lat są kraje Unii Europejskiej, w tym głównie: Niemcy, Francja, Niderlandy, Czechy, Włochy. Ambicją branży mięsnej jest natomiast jak największa dywersyfikacja relacji biznesowych i skierowanie eksportu również na rynki pozaunijne, m.in. do krajów azjatyckich, ale również Afryki i Ameryki Północnej. Stawia na produkcję mięsa o wysokiej jakości, stale zwiększa swoją konkurencyjność na rynku m.in. poprzez ciągłe ulepszanie procesów produkcyjnych, dostosowywanie się do wymagań rynków zagranicznych oraz inwestowanie w nowoczesne technologie, promuje swoje mięso na międzynarodowych targach i wystawach oraz przez udział w kampaniach promocyjnych w kraju i zagranicą, co przekłada się na eksport mięsa.

Kampania została w całości sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

