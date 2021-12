Co drożeje najbardziej według Polaków? Nie tylko mięso i wędliny

Pieczywo oraz mięso i wędliny to dwie kategorie, które w odczuciu Polaków podrożały w największym stopniu - wynika z listopadowego raportu Inquiry "Dlaczego tak drogo?

Polacy o cenach podstawowych produktów."

14-12-2021

Mięso i wędliny podrożały najbardziej w 2021 roku obok pieczywa - uważają Polacy. fot. PAP/Grzegorz Jakubowski

Agencja Inquiry zapytała Polaków o to, czy dostrzegli wzrost cen w kategorii produktów spożywczych oraz innych produktów i usług. Badacze sprawdzili, co konkretnie w oczach konsumentów podrożało w największym stopniu. Zbadali także, jak w tym kontekście zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków.

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie 2021 r. – tegoroczne wyniki badania porównano z analogicznym sondażem zrealizowanym we wrześniu 2019 r.

Jak rosną ceny żywności według Polaków?

Niemal wszyscy respondenci uważają, że ceny produktów spożywczych w tym roku wzrosły. Co więcej, zdecydowana większość osób uważa, że jest to „zdecydowany” wzrost.

Dwa lata temu również większość Polaków była zdania, że ceny wzrosły, jednak istotnie mniej osób uważało wówczas, że było to duży wzrost.

Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni wskazały, że ceny produktów spożywczych „zdecydowanie wzrosły” (89% vs 80%).

Co podrożało najbardziej w 2021?

Pieczywo oraz mięso i wędliny to dwie kategorie, które w odczuciu Polaków podrożały w największym stopniu. W następnej kolejności były wskazywane takie kategorie jak cukier i słodycze, warzywa, owoce, olej i oliwa, sery, twarogi oraz ryby.

Większość kategorii została istotnie częściej wskazana w porównaniu do badania sprzed dwóch lat, tylko warzywa i owoce uzyskały obecnie niższy wynik.

Mężczyźni istotnie statystycznie częściej wskazali kategorię dań gotowych w porównaniu do kobiet

(32% vs 23%).

Czy tylko żywność podrożała?

W przypadku innych produktów i usług również niemal wszyscy Polacy zgodnie dostrzegają wzrost cen. Jednak mniej osób niż w przypadku produktów spożywczych, uważa że ceny „zdecydowanie wzrosły”.

Odczucia związane z podwyżką cen w tym kontekście są obecnie wyraźnie wyższe niż 2 lata temu, kiedy także większość osób była zdania, że ceny wzrosły. Również w tym przypadku to kobiety istotnie

statystycznie częściej niż mężczyźni wskazały, że ceny „zdecydowanie wzrosły” (72% vs 63%).

Wzrost cen dotkliwy dla Polaków?

Wzrost cen jest dotkliwy dla ok. 2/3 Polaków. Natomiast prawie co trzeci respondent uważa,

że wzrost jest odczuwalny, ale mało dotkliwy. W tym roku ogólna podwyżka cen jest znacznie

bardziej odczuwalna niż 2 lata temu.

Kobiety istotnie statystycznie częściej niż mężczyźni wskazały, że wzrost cen jest dla nich

problemem (71% vs 63% - suma odpowiedzi „bardzo dotkliwy” oraz „dość dotkliwy”)

Jak wzrost cen wpływa na zakupy Polaków?

Nieco ponad połowa osób w związku ze wzrostem cen wybiera tańsze produkty, a niewiele mniej osób

decyduje się na zakup w tańszych sklepach. Wyniki są podobne do badania zrealizowanego 2 lata

temu. Obecnie więcej osób wskazało, że przez podwyżki „oszczędza na wszystkim”.

Kobiety istotnie statystycznie częściej niż mężczyźni wskazały, że wybierają tańsze produkty

(56% vs 49%), tańsze sklepy (51% vs 41%) oraz częściej rezygnują z produktów luksusowych

(46% vs 37%).

Dlaczego rosną ceny żywności według Polaków?

Większość Polaków przyczyny wzrostu cen upatruje we wzroście cen paliw oraz energii.

W następnej kolejności wskazywane są takie powody jak wzrost cen transportu, wzrost podatków, pieniądze z programów społecznych (np. 500+) oraz sytuacja międzynarodowa.

Osoby w wieku 55+ częściej wskazują, że ceny wzrosły z powodu podwyżki cen paliw (85%) oraz

energii (81%). Z kolei osoby w wieku 25-34 lata częściej niż inni są zdania, że wzrost cen jest spowodowany wzrostem podatków (58%) oraz programami społecznymi (52%).

Niemal wszyscy Polacy spodziewają się, że ceny produktów spożywczych oraz innych produktów

i usług będą nadal rosnąć. Obecnie przewidywania w społeczeństwie są bardziej pesymistyczne niż 2 lata temu – więcej osób uważa, że ceny „zdecydowanie wzrosną”.

Wzrost płacy minimalnej spowoduje wzrost cen?

Niemal połowa respondentów uważa, że zapowiadany wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 spowoduje niekontrolowany wzrost cen. Inne wskazywane konsekwencje to upadek małych

firm oraz wzrost „szarej strefy”.

Respondenci rzadko wskazywali na pozytywne skutki wprowadzenia wyższej płacy minimalnej. Co piąta osoba badana uważa, że wzrosną dochody budżetu państwa.

Jak Polacy postrzegają sieci handlowe?

W badanym okresie istotnie poprawiły się mniejsze sieci: Dino, Netto oraz Lewiatan.

Liderzy kategorii, Lidl i Biedronka, pomimo pewnego spadku wyników nadal posiadają bardzo dużą

przewagę nad konkurencją.