Według nas, kwestią fundamentalną, kluczową dla stabilności i rozwoju branży mięsnej w przyszłości będzie utrzymanie potencjału bazy surowcowej w Polsce. Wyzwaniem w rolnictwie, widocznym szczególnie w produkcji trzody chlewnej, są wysokie wahania rentowności - mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

Wahania rentowności są hamulcem dla rozwoju hodowli trzody w Polsce - mówi Grzegorz Rykaczewski

Wprawdzie obecnie ceny świń kształtują się na wysokich poziomach, lecz jest to sytuacja dość niestandardowa na tym rynku.

Można wskazać też segmenty, gdzie na rynku unijnym polskie mięso musi mierzyć się z konkurencją spoza Unii. Takim przykładem w ostatnich miesiącach jest drób i presja ze strony tańszego mięsa z Ukrainy.

W krótkim okresie, z uwagi na skutki spowolnienia gospodarki, można spodziewać się przesunięć w konsumpcji mięsa, na przykład w stronę produktów tańszych.

Trzoda chlewna. Mamy niestandardową sytuację na rynku

Zaznacza, że wprawdzie obecnie ceny świń kształtują się na wysokich poziomach, lecz jest to sytuacja dość niestandardowa na tym rynku. Przez wiele lat w sektorze trzody chlewnej okresy pozwalające uzyskać dodatnie rentowności były krótkie w porównaniu do tych, gdy otoczenie rynkowe były niezbyt sprzyjające. Efektem było wycofywanie się z produkcji części gospodarstw, z powodów ekonomicznych.

Dlatego tak ważne jest zaimplementowanie elementów stabilizujących marże rolników do systemu współpracy odbiorców żywca i rolników. Ale wyzwaniem dla przyszłości bazy surowcowej będą również regulacje związane choćby z Zielonym Ładem i co za tym idzie – nowe wymogi dla producentów rolnych - mówi Grzegorz Rykaczewski.

Wyzwanie dotyczy całego sektora produkcji zwierzęcej. Jego zdaniem, wydaje się więc uzasadnione systemowe wsparcie dla inwestycji, skierowane do gospodarstw towarowych, których potencjał produkcyjny jest kluczowy dla branży mięsnej.

Konkurowanie z Ukrainą na rynku mięsnym - niemożliwe

Ekspert zwraca uwagę, że istotnym obszarem jest też rosnąca konkurencja na rynku unijnym, czyli naszym głównym zagranicznym rynku zbytu. Może to być konkurencja ze strony innych krajów Unii, co jest widoczne w przypadku wieprzowiny. Za to lepiej wygląda sytuacja w przypadku wołowiny i drobiu, bo w tych sektorach to Polska posiada przewagę cenową względem swoich konkurentów z innych państw członkowskich. Ale można wskazać też segmenty, gdzie na rynku unijnym polskie mięso musi mierzyć się z konkurencją spoza Unii.

Takim przykładem w ostatnich miesiącach jest drób i presja ze strony tańszego mięsa z Ukrainy. Nie będzie możliwe w dłuższym okresie konkurowanie ceną z Ukrainą. W tej sytuacji już dziś należy zacząć identyfikować i wzmacniać inne niż cena przewagi produktów z Polski - uważa ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao.

W jego ocenie, celem powinno być utrzymanie konkurencyjności cenowej względem państw zachodniej Europy, ale jednocześnie nadanie polskiemu mięsu cech, które w percepcji odbiorców na ryku UE będą je odróżniały pozytywnie od mięsa importowanego spoza Wspólnoty.

Dodaje, że opracowanie strategii budowy konkurencyjności na nieco innych fundamentach niż dotychczas, jest też istotne z powodu dynamicznego wzrostu kosztów w polskim przetwórstwie.

Coraz uboższy konsument wyzwaniem dla branży mięsnej

Trzecią ważną kwestią jest sam konsument. W krótkim okresie, z uwagi na skutki spowolnienia gospodarki, można spodziewać się przesunięć w konsumpcji mięsa, na przykład w stronę produktów tańszych.

Taka sytuacja powinna premiować mięso drobiowe, które jest tańsze od wieprzowiny oraz wołowiny. Ale w długim okresie rosło będzie znaczenie cech jakościowych związanych z dobrostanem zwierząt, wpływem na klimat i oczywiście kwestiami zdrowotnymi.

Przemysł mięsny musi więc ewoluować w taki sposób, aby na te wymagania konsumenta odpowiedzieć. Również po to, aby kształtować pozytywny obraz mięsa i jego przetworów - puentuje Rykaczewski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl