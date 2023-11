Jak informowaliśmy w tekście Francuzi kupią Indykpol? Właściciel Drosedu konsoliduje rynek Grupa LDC ogłosiła zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów w Indykpolu. Francuski koncern jest obecny w polskim drobiarstwie od 2000 r. kiedy to przejął Drosed.

Strony przewidują sfinalizowanie transakcji w pierwszej połowie 2024 roku, pod warunkiem uzyskania zgody organu antymonopolowego.

Zgodnie ze strategią ekspansji międzynarodowej LDC, przejęcie Indykpolu ugruntuje już solidną obecność grupy LDC na rynku drobiu w Polsce poprzez jej spółki zależne Grupy Drosed umożliwiając wzbogacenie asortymentu o produkty surowe, wędliny oraz przetwory z indyka.

Grzegorz Rykaczewski z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA w rozmowie z Portalem Spożywczym zwraca uwagę, że rynkowe skutki przejęcia Indykpolu przez Drosed należy postrzegać w dłuższej perspektywie.

- Co warto podkreślić, znaczenie tej transakcji jest szerokie i wykracza poza segment branży drobiarskiej reprezentowany przez przedsiębiorstwa będące stronami - dodaje.

Rykaczewski wskazuje, że wejście dużego zagranicznego gracza może wpłynąć na strukturę krajowego segmentu przetwórstwa indyka.

- Tą część polskiej branży drobiarskiej tworzą krajowe przedsiębiorstwa i jest ich stosunkowo niewiele. Pod względem zarządzania jest to dość wymagający kawałek drobiarskiego tortu, co ma swoje źródła w większych wahaniach dochodowości przetwórstwa i produkcji żywca, niż ma to miejsce na przykład w kurczaku - dodaje.