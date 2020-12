Compassion Polska apeluje do ministra rolnictwa o zakaz sprzedaży żywych ryb

Według sondażu IBRiS dla fundacji Compassion Polska, zakup żywego karpia planuje w te święta 26,6% Polaków. 35,2 proc. kupi karpia, ale w formie gotowego filetu, płata lub dzwonka. 32,5 proc. w ogóle nie zamierza kupować karpia na wigilię, a 5,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Karpia żywego chętniej kupują mężczyźni (37,5 proc.) niż kobiety (16,6 proc.). Z kolei ponad 40 proc. pań (wobec 28,8 proc. mężczyzn) wskazało, że zakupi świąteczną rybę w formie fileta.

Najmniej skłonni do zakupu żywego karpia są najmłodsi konsumenci. W grupie wiekowej 18-29 lat tylko 10,8 proc. badanych wyraziło taki zamiar. Jednak chęć do kupienia żywej ryby nie rośnie liniowo wraz z wiekiem. Najchętniej po żywego karpia sięgają konsumenci w przedziałach 30-39 i 50-59 lat. Co ciekawe, największy odsetek badanych, którzy w ogóle nie kupią karpia na Święta zanotowano w kategorii 60-69 lat - ponad 40 proc.

Najbardziej sceptyczni wobec zakupów żywego karpia są mieszkańcy największych miast (pow. 250 tys. mieszkańców. Jedynie 17,2 proc. z nich deklaruje zakup takiej ryby. Z kolei żywego karpia najchętniej zakupią mieszkańcy miast 50-250 tys. mieszkańców - 35 proc.

Badanie przeprowadzono metodą telefoniczną w dn. 24 listopada 2020 r. na losowej próbie 1100 osób.

Fundacja Compassion Polska wystosowała petycję do ministra rolnictwa – Grzegorza Pudy w celu zakazu sprzedaży żywego karpia w Polsce. Organizacja apeluje w niej o natychmiastowy zakaz sprzedaży żywych ryb w Polsce. W ocenie fundacji tylko taki zakaz będzie oznaczał przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zwierząt względem karpi.