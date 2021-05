Copa-Cogeca: Nie ma zgody na odejście od promowania unijnego mięsa

Nie ma zgody na odejście od promowania unijnego mięsa oraz wina przekonują unijne organizacje rolnicze skupione w Copa-Cogeca. Ich stanowisko popiera 64 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 04-05-2021, 18:16

Unijne organizacje rolnicze mówią jasno: Nie ma zgody na odejście od promowania unijnego mięsa oraz wina. fot. shutterstock

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, poświęcone planowanym zmianom w polityce promocyjnej Unii Europejskiej po 2022 roku w kontekście strategii „Od pola do stołu”. Powinny się one zakończyć pod koniec czerwca. Ponieważ dyskusja wchodzi w decydującą fazę w Brukseli odbyło się posiedzenie parlamentarnej grupy poświęcone planowanym zmianom w polityce promocyjnej. Z ramienia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wziął w nim udział Jerzy Wierzbicki.

Zdaniem uczestników spotkania byłoby niezrozumiałe, gdyby Komisja Europejska zdecydowała się wykluczyć z promocji niektóre produkty rolne, takie jak wino czy mięso, gdyż są integralną część naszego kulinarnego dziedzictwa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Polityka promocyjna UE jest doskonałym narzędziem promowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz produktów unijnych rolników na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Niewiele osób wie, że nasze parmezany, camemberty, kiełbasy, szynki i wina są tak cenione na świecie między innymi dzięki polityce promocji. Jeśli wstrzymamy wsparcie dla niektórych produktów, takich jak mięso czy wino, przyniesie to po prostu korzyści dużym korporacjom międzynarodowym zdolnym do prowadzenia globalnego marketingu. Z drugiej strony, jakie przesłanie kierujemy do naszych kolegów hodowców i plantatorów winorośli, którzy codziennie pracują, aby ich gospodarstwa były bardziej zrównoważone? Z powodów politycznych zostałby wysłany szkodliwy sygnał, który przynosiłby skutki odwrotne do zamierzonych – powiedział Jerzy Wierzbicki przewodniczący grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca.

Podobne podejście do sprawy ma 64 europosłów, którzy podpisali się pod listem, w którym wzywają do wsparcia promocji całej produkcji rolnej.

- Nie zmienia się skutecznej polityki, a europejska polityka promocji dowiodła swojej wartości. Nasi rolnicy są dotknięci COVID-19, Brexitem, sankcjami USA, musimy ich wspierać, utrzymując budżet na promocję bez wykluczania żadnego produktu, a w szczególności wspierając towary z naszym unijnym systemem oznaczeń geograficznych – powiedziała eurodeputowana Irene Tolleret (Renew, Francja).

Takie podejście jest wspierane przez Copa-Cogeca, ale także przez główne organizacje reprezentujące produkcję rolną (AREFLH, AVEC, CELCAA, CLITRAVI, EDA, EUROPATAT).