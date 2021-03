Copa-Cogeca: Zakaz promocji mięsa niezgodny z prawem UE

Podczas posiedzenia grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca na jej przewodniczącego, po raz czwarty, został wybrany Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Nowy - stary przewodniczący, po wyborze, nie ukrywał, że 2021 r. będzie pełen wyzwań.

- Ten rok będzie dla naszej grupy roboczej bardzo wymagający. Komisja Europejska pracuje teraz na przeglądem polityki promocji. Mimo, że jest ona finansowana w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ma służyć poprawie konkurencyjności europejskich rolników to widać wyraźny wpływ innych dyrekcji generalnych na prace prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inni Komisarze chcą realizować swoje cele zapisane w Zielonym Ładzie starając się wykorzystać w jak największym stopniu WPR. Już w rocznym planie prac na 2021 r. nastąpiło znaczne przesunięcia środków na promocję rolnictwa ekologicznego kosztem innych rodzajów produkcji rolnej. Zmiany w polityce promocji wprowadzono mimo tego, że reforma nie została jeszcze omówiona i przyjęta przez Parlament i Radę. A to budzi wątpliwości co do podstawy prawnej. Ten przypadek pokazuje też, że większa aktywność krajów członkowskich oraz parlamentarzystów w procesie kształtowania polityki promocji będzie kluczowa.- powiedział Jerzy Wierzbicki ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

KE zakaże promocji mięsa i wina?

Komisja Europejska pracując nad przeglądem polityki promocji rozważa trzy opcje zmian. Pierwszy wariant to utrzymanie obecnej formuły, czyli wypracowywanie co roku planu prac podczas, którego Komisja Europejska we współpracy z krajami członkowskimi będzie określała priorytety działań promocyjnych. W drugim wariancie Bruksela zastanawia się nad rozdzieleniem działań promocyjnych wewnątrz Unii Europejskiej oraz poza nią. Oznacza to także rozdzielenie budżetu oraz stosowanie innych kryteriów podziału pieniędzy. I wreszcie trzeci wariant prowadzi do wykluczenia niektórych produktów rolnych i niesie realne ryzyko całkowitego wykluczenie mięsa i wina z promocji, a potem kolejnych produktów pochodzenia zwierzęcego.