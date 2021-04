Covid-19 dużo namieszał na rynku mięsnym

Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, w rozmowie z nami ocenił kondycję branży mięsnej z perspektywy roku od wprowadzenia pierwszych obostrzeń w Polsce.

– Rzeczywiście Covid-19 namieszał dużo na rynku, na rynku mięsnym również, ale głównie na rynku HoReCa, który stanowi duży udział sprzedaży w branży mięsnej, zwłaszcza w drobiu, wieprzowinie, ale też w wołowinie. I tutaj niestety te skutki widać. Zwłaszcza w ostatnim roku, ponieważ HoReCa praktycznie została wyeliminowana z rynku, a sprzedaż poszczególnych gatunków mięs w tej branży dochodziła nawet do 30 proc. I to jest duży ubytek. Widać to było przede wszystkim na rynku drobiarskim, gdzie był spadek sprzedaży zamówień nie tylko w kraju, ale i za granicą. To także dotyczy wieprzowiny i wołowiny. Doświadczyli tego wszyscy, bo nie tylko w kraju zamarło życie restauracji i hoteli, nastąpił spadek imprez okolicznościowych, ale i w całej Europie. To niestety przełożyło się na ten rynek – wyjaśnił.

– Myślę, że te branże po woli zaczynają wychodzić, może nie do końca branża HoReCa, ale ludzie zaczynają przyzwyczajać się do życia w pandemii i coraz częściej przygotowują dania we własnym zakresie. Więcej gotują w domu. I to widać w sprzedaży mięsa, że ona ruszyła. Widać też to po cenach wieprzowiny, że ruszyła, do tego mamy okres przedświąteczny, ale widać ożywienie. W przypadku drobiu również w ostatnich tygodniach to było widać – dodał.

– Trudno powiedzieć, jaka będzie sytuacja za kilka tygodni czy miesięcy. Mam nadzieję, że szczepienia doprowadzą do tego, że cała branża gastronomiczna ruszy łącznie z restauracjami i hotelami na całym świecie i wróci to wszystko do normy. Wiadomo, że nie nastąpi to dzisiaj czy jutro, ale żyjemy nadzieją, że do końca wakacji może to ruszy. Wiadomo, że nie wróci do takiego stanu jak w ostatnich latach. Do poziomu, który mieliśmy jeszcze rok temu przed pandemią, potrzeba wielu lat, żeby do takiego poziomu dotrzeć. Ale nie możemy się poddawać i musimy robić wszystko, żeby ten poziom osiągnąć – podsumował prezes.

