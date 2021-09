CPF Poland: Przejęcie FishFood daje nam wiele możliwości

Na początku września CPF Poland ogłosił przejęcie zakładu FishFood. Z przedstawicielami spółki z Grupy SuperDrob rozmawiamy o planach wobec zakładu w Żerominie oraz potencjale rynku owoców morza.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 28-09-2021, 07:47

Robert Bogusz, dyrektor ds. rozwoju biznesu CPF Poland i Maciej Szymański, członek zarządu CPF Culinar. fot. mat. pras.

Na początku września CPF Poland ogłosił przejęcie zakładu FishFood sp. z o.o. z siedzibą w Żerominie w województwie łódzkim.

Jakie plany ma spółka z Grupy SuperDrob wobec tego obiektu?

W jakim kierunku CPF Poland chce rozwijać asortyment owoców morza w Polsce i zagranicą?

CPF przejmuje zakład rybny

CPF Poland przejmuje firmę z branży rybnej. Na początku września zarząd CPF Poland S.A. podpisał umowę nabycia FishFood sp. z o.o. z siedzibą w Żerominie w województwie łódzkim.

Przejęcie nowego zakładu produkcyjnego przez CPF Poland poszerzy możliwości produkcyjne firmy i umożliwi jej rozwój całych kategorii nowych produktów w różnych segmentach, takich jak: dnia gotowe, przekąski, zupy, czy seafood.

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: W jakim stopniu przejęcie zakładu Fish Food zwiększy możliwości produkcyjne CPF Poland?

Robert Bogusz, dyrektor ds. rozwoju biznesu CPF Poland: Przejęcie zakładu FishFood nie tylko znacznie zwiększy nasze możliwości produkcyjne, ale przede wszystkim pozwoli nam na elastyczność i dopasowywanie oferty do potrzeb naszych klientów. Zakład w Żerominie zajmował się do tej pory przetwórstwem rybnym, natomiast linie i maszyny technologiczne, które są na wyposażeniu zakładu, dają nam wiele możliwości. Mówimy tutaj zarówno o zwiększeniu produkcji w ramach obecnych kategorii, jak również o wdrażaniu innowacji. Nie chodzi jednak o zupełne przebranżawianie zakładu, a o wykorzystanie jego potencjału w 100 proc. Chcemy poszerzać ofertę w ramach szeroko rozumianego convenience food w różnych kategoriach.

Maciej Szymański, członek zarządu CPF Culinar: Do momentu przejęcia zakładu nasze możliwości produkcyjne w Polsce były ograniczone. Część produkcji obejmującej seafood odbywa się bezpośrednio w naszych fabrykach w Wietnamie, natomiast dania gotowe produkowane są w zakładzie w Łodzi.

CPF zwiększa potencjał produkcyjny w Polsce

Czy CPF na obecnym etapie planuje inwestycje w zakładzie w Żerominie, np. w zwiększanie mocy?

Robert Bogusz: Obecnie nie planujemy inwestycji związanych z obszarem techniki. Na tym etapie dużo ważniejszą kwestią jest dla nas wsparcie pracowników, zapewnienie im możliwości rozwoju i podniesienia ich kompetencji. Jednocześnie praca nad zwiększeniem produkcji wiąże się dla nas ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Maciej Szymański: Infrastruktura zakładu w Żerominie nie jest w pełni zagospodarowana. Jest tam wiele nowych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych, których potencjał jest znacznie większy, niż obecna produkcja w tym miejscu. Pierwotny inwestor zadbał o każdy szczegół - zakład ma kompleksowe i nowoczesne wyposażenie, które zamierzamy w pełni wykorzystać.

Powiedzmy kilka słów na temat planów ekspansji CPF w Polsce i Europie w obszarze owoców morza. Jakie kanały dystrybucji będą kluczowe dla spółki?

Maciej Szymański: W kontekście rozwoju mamy wiele planów związanych zarówno z rynkiem lokalnym, jak i europejskim. Już teraz współpracujemy z wieloma odbiorcami w Polsce i zagranicą, natomiast obecnie są to głównie sieci handlowe. Przejęcie nowego zakładu daje nam możliwość rozwijania innych kanałów dystrybucji - tutaj szczególnie mam na myśli HoReKę. Czas pandemii dał nam dużo do myślenia. Obserwując rynek staraliśmy się znaleźć rozwiązania nowopowstałych wyzwań, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia na tak dużą skalę. Sytuacja w pocovidowej gastronomii jest ciężka.

CPF z nowymi produktami dla HoReKi

Poza samymi kwestiami obniżenia dochodów z powodu lockdownów, problem braku pracowników jest również bardzo znaczący. Z tego powodu szukaliśmy różnych możliwości i wypracowaliśmy nowe pomysły na innowacyjne produkty dedykowane dla kategorii HoReKa. Propozycje gotowych rozwiązań, jak przykładowo nasze sosy zaprojektowane i stworzone przez szefa kuchni Roberta Wojnarowskiego, zapakowane w zbiorcze opakowania dla gastronomii są naszym pomysłem na ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy w restauracjach czy stołówkach. Współpracując bezpośrednio z szefem kuchni, mamy świadomość jak ważna jest tutaj jakość i oryginalny smak takiego produktu, dlatego każdy szczegół od etapu projektu do samego pakowania jest dla nas istotny.

Asortyment dotychczas produkowany w zakładzie Fish Food to produkty skierowane do konsumenta środkowoeuropejskiego: marynaty, konserwy itp. Czy CPF Culinar zamierza utrzymać ten profil produkcji, a jeśli tak to w jakim stopniu?

Robert Bogusz: Jak najbardziej. Zakład obecnie ma stałe kontrakty i swoich klientów, których chcemy utrzymać oraz rozwijać z nimi współpracę. FishFood przez lata zdobywał kontakty z wieloma cennymi kontrahentami w Niemczech, Austrii, czy Szwajcarii. W dalszym ciągu będziemy z nimi współpracować i proponować im nowe rozwiązania. Jednocześnie możliwości zakładu są na tyle duże, że nie będzie to kolidowało z rozwojem kolejnych kategorii i innowacyjnych produktów.

Maciej Szymański: Naszym celem jest kompleksowe zaopatrywanie naszych odbiorców w wysokiej jakości produkty: wygodne, smaczne i wpisujące się w aktualne trendy rynkowe. Stawiamy też na innowacje, co całościowo wpisuje się w misję naszej organizacji. Chcemy być dostawcą kompletnym, swoistym „one stop shop”. Stąd również wzięła się nazwa – „Culinar” – nasze produkty mają smakować jak prosto z restauracji, czy domowej kuchni.

Postrzeganie owoców morza w Polsce zmienia się

Jak CPF ocenia potencjał rynku owoców morza w Polsce? Ich popularność z roku na rok rośnie. Z drugiej strony są postrzegane jako produkt luksusowy - nawet w wypowiedziach członków rządu, którzy w ten sposób uzasadniali podwyżkę VAT na tę kategorię do 23 proc. z kwietnia 2020 r.

Maciej Szymański: Postrzeganie owoców morza jako produkt luksusowy to proces, który cały czas się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Wydzieliły się w tym obszarze różne kategorie, bo seafood to zarówno krewetki i małże, jak również ostrygi, czy homary. Ta pierwsza grupa już od dawna przestała być postrzegana jako produkt luksusowy. Są dostępne w każdej sieci, a ich sprzedaż z roku na rok rośnie. Również czas pandemii i wzrost VAT-u tego wzrostu nie zaburzył. Pozostanie większej liczby ludzi w domach widocznie pozwoliło im na większe eksperymenty kulinarne w swoich kuchniach i luka powstała po zamknięciu restauracji została zapełniona przez zakupy klientów indywidualnych. Oczywiście gdyby nie podwyżka podatków, dostęp do tego typu produktów byłby jeszcze większy.

Widzimy też ciekawy trend. Użycie owoców morza do głównych posiłków to ciągle pierwszy wybór, ale z racji coraz większej popularności tych produktów, konsumenci coraz częściej decydują się na spożywanie ich w innej postaci i o różnych porach dnia. Teraz np. krewetki to nie tylko składnik wykwintnej kolacji, czy obiadu ale coraz częściej przekąska, czy dodatek do sałatki na lunch do pracy. Jako społeczeństwo spożywamy coraz więcej owoców morza i w ogólnej świadomości nie funkcjonują już one tylko jako produkt dla wąskiej grupy odbiorców, ale zadomowiły się w polskich kuchniach jako część standardowego menu.

Dziękuję za rozmowę.