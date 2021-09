CPF Poland przejmuje firmę z branży rybnej

Zarząd CPF Poland S.A. podpisał umowę nabycia FishFood sp. z o.o. z siedzibą w Żerominie w województwie łódzkim.

Autor: AT, portalspozywczy.pl

Data: 06-09-2021, 14:54

César Lipka, prezes CPF Poland S.A. i Maciej Szymański, członek zarządu CPF Culinar. fot. mat. pras.

CPF Poland kupuje zakład rybny

Przejęcie nowego zakładu produkcyjnego przez CPF Poland poszerzy możliwości produkcyjne firmy i umożliwi jej rozwój całych kategorii nowych produktów w różnych segmentach, takich jak: dnia gotowe, przekąski, zupy, czy seafood.

Długofalowe plany CPF Poland zakładają znaczące zwiększenie obecnych możliwości produkcyjnych i zapewnienie elastycznego podejścia do potrzeb rynkowych. Przejęcie nowego zakładu produkcyjnego przez CPF Poland wpisuje się w strategię rozwoju kompetencji spółki w tej części Europy. Firma chce oferować innowacyjne rozwiązania i kreować nowe produkty w różnych kategoriach.

W związku z przewidywanym dynamicznym wzrostem produkcji, planowane jest systematyczne zwiększanie zatrudnienia w zakładzie, a obecni pracownicy otrzymają możliwość rozwoju w nowych strukturach międzynarodowej firmy.

CPF Poland przejmuje FishFood

Produkcja w nowym zakładzie będzie kierowana zarówno do sieci krajowych, jak i zagranicznych (m.in. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii) z planami ekspansji na nowe rynki. FishFood sp. z o.o. w momencie przejęcia zmienił nazwę na CPF Culinar.

- Zamierzamy zwiększyć moce produkcyjne w CPF Poland i poszerzać nasze kompetencje w różnych kategoriach produktowych, co jest zbieżne z długofalową strategią rozwoju spółki. Chcemy rozbudowywać naszą ofertę i dzięki innowacyjności i najwyższej jakości produkcji zdobywać nowe rynki. Doświadczenie jednego z największych na świecie producentów żywności jakim jest CPF (Charoen Pokphand Foods Plc), to dla nas nieocenione wparcie i gwarancja budowania solidnej pozycji jako firmy godnej zaufania. Ten aspekt jest niezwykle istotny w kontekście bycia zarówno odpowiedzialnym partnerem, jak i pracodawcą - mówi César Lipka, Prezes CPF Poland S.A.

CPF chce rozwijać segment owoców morza

- SeaFood to najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź naszego biznesu. Jesteśmy wiodącym graczem w tej dziedzinie w naszym kraju. Dodatkowo stale rozwijamy nowe kategorie produktów i chcemy na bieżąco odpowiadać na potrzeby naszych klientów i konsumentów. Rozpoczęcie produkcji w zakładzie w Żerominie jest istotnym elementem budowania naszej pozycji jako jednego z liderów branży. Chcemy kierować naszą ofertę do największych odbiorców, nie tylko w Polsce. Nowe możliwości - to dla nas nowe wyzwania, a ekspansja na nowe rynki - to jedno z nich - mówi Maciej Szymański, członek zarządu CPF Culinar.

CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) jest światowym liderem w sektorze rolno-spożywczym, specjalizującym się w produkcji paszy dla drobiu, trzody chlewnej, ryb czy krewetek oraz karmy dla zwierząt domowych (kotów i psów). Roczny obrót CPF to ponad 18,8 miliardów dolarów. To jeden z czołowych producentów, przetwórców i eksporterów żywnosci w południowo-wschodniej Azji.

CPF Poland S.A. zostało powołane w lutym 2017 roku. Polski oddział zajmuje się projektami inwestycyjnymi z zakresu rolno-spożywczego. CPF Poland skupia się na poszerzaniu oferty i innowacjach związanych z obszarem półki dań gotowych, na sprzedaży krewetek i owoców morza (King Prawn) oraz nowatorskich produktach spożywczych (To be Foodie). Produkty CPF Poland są dostępne w największych sieciach handlowych.

FishFood sp. z o.o. to zakład przetwórstwa rybnego oddany do użytku w 2013 roku. Posiada hale produkcyjne o powierzchni 8,5 tys. mkw., na których zostało zainstalowanych kilkanaście profesjonalnie wyposażonych linii technologicznych. Umożliwiają one wyprodukowanie 90 milionów produktów rocznie. Zakład znajduje się w miejscowości Żeromin (woj. łódzkie) i obecnie zatrudnia około 70 osób.