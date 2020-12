Credit Agricole: Ceny drobiu nadal wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii

Credit Agricole: Przestrzeń do dalszego silnego wzrostu cen zbóż jest już ograniczona

Co więcej, w listopadzie br. ze względu na nowe ognisko ptasiej grypy Polska ponownie utraciła status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), po tym jak odzyskała go w sierpniu br., co w istotny sposób ogranicza branży drobiarskiej możliwości eksportu drobiu na rynki pozaunijne.

Uważamy, że kluczowe dla poprawy sytuacji w polskim sektorze drobiarskim jest ożywienie aktywności w sektorze HoReCa, który jest ważnym odbiorcą polskiego mięsa drobiowego. W naszych scenariuszach zakładamy, że nastąpi to nie wcześniej niż w II kw. 2021 r., kiedy to oczekujemy stopniowego wygasania pandemii. Wyższy popyt najprawdopodobniej zbiegnie się w czasie z niższą podażą mięsa będącą efektem silnego spadku opłacalności jego produkcji, co będzie dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen drobiu.

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zmniejszyła się o 7,8% r/r wobec wzrostu o 12,2% w analogicznym okresie 2019 r., na co złożyły się zarówno mniejszy wolumen sprzedaży jak i niższe ceny uzyskiwane przez polskich eksporterów. Cena skupu drobiu wyniosła w październiku 3,48 zł/kg (-10,8% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,40 zł/kg (+1,9% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w październiku 2,48 wobec 2,83 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2020 r. wyniesie ok. 3,35 zł/kg oraz 3,60 zł/kg na koniec 2021 r.

Ceny jaj nadal kształtują się poniżej poziomów sprzed pandemii. Wzrost cen ograniczany jest przez utrzymujący się słaby popyt zagraniczny, m.in. ze względu na niższą aktywność w kanale HoReCa. Mimo obniżającej się podaży jaj będącej efektem relatywnie niskiej opłacalności ich produkcji przyspieszenie wzrostu cen nastąpi w naszej ocenie nie szybciej niż w II kw., kiedy to oczekujemy stopniowego wygasania pandemii.

W okresie I-VIII 2020 r. wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 6,7% r/r wobec wzrostu o 4,7% w analogicznym okresie 2019 r. Cena skupu jaj klasy M na koniec października wyniosła 29,14 zł/100 sztuk (-14,3% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,19 zł/kg (+0,1% r/r). W konsekwencji w październiku relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 24,42 wobec 28,53 przed rokiem, wskazując na wyraźne pogorszenie opłacalności produkcji jaj. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2020 r. wyniesie ok. 30 zł/100 sztuk oraz ok. 32 zł/100 sztuk na koniec 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen drobiu oraz jaj jest dalszy przebieg pandemii, a w szczególności moment jej wygasania.

