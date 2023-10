Na terenie Wytwórni Pasz Cedrob S.A. w Rypinie przeprowadzono ćwiczenia z udziałem jednostek policji i straży pożarnej. Scenariusz zakładał wyciek gazu płynnego, zapłon zgromadzonego gazu, a także zdarzenie drogowe na terenie wytwórni pasz w Rypinie.

Ćwiczenia w Cedrobie. Wyciek gazu i ewakuacja

28 września 2023 r. Komenda Powiatowa Policji w Rypinie współdziałając z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadziła ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Tematem ich było współdziałanie służb policji, straży pożarnej oraz powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Scenariusz zakładał wyciek gazu płynnego, zapłon zgromadzonego gazu, a także zdarzenie drogowe na terenie wytwórni pasz w Rypinie. Ćwiczenia pokazały, że współpraca służb przebiegła prawidłowo.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie wspólnie ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie przeprowadzili ćwiczenia dowódczo-sztabowe mające na celu sprawdzenie jak w trudnych warunkach przebiega współpraca służb.

Jak przebiegały ćwiczenia w wytwórni pasz Cedrobu?

Według scenariusza, dyżurny rypińskiej policji otrzymał informację, iż na terenie Wytwórni Pasz „Cedrob” S.A. w Rypinie doszło do rozszczelnienia i niekontrolowanego wycieku gazu LPG. W wyniku dużej temperatury i nagromadzonego gazu dochodzi do pożaru strumieniowego zbiornika. W trakcie ewakuacji pracowników dochodzi do zderzenia dwóch pojazdów, jeden z kierowców opuszcza pojazd o własnych siłach, jednak traci przytomność.

Dyżurny policji w momencie otrzymania zgłoszenia niezwłocznie na miejsce skierował policjantów w celu potwierdzenia zgłoszenia. Następnie działania funkcjonariuszy policji ukierunkowane były na odizolowanie zagrożonego terenu, ułatwieniu dojazdu służbom ratunkowym poprzez kierowanie ruchem na drodze dojazdowej oraz wykonaniu czynności procesowych na miejscu zdarzenia.

Na zakończenie odbyła się zbiórka, podczas której podsumowano działania. Ćwiczenia udowodniły, że współpraca rypińskich policjantów ze strażakami oraz innymi służbami przebiegła prawidłowo - informuje Komenda Powiatowa Policji w Rypinie.

