Czarzasty, Lewica: ustawa o ochronie zwierząt nie poróżni opozycji

Senat poparł w środę nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzając do niej jednocześnie 36 poprawek. Senatorowie PSL-Koalicji Polskiej, współtworzący w Senacie wraz z KO, Lewicą i senatorami niezależnymi opozycyjną większość, opowiedzieli się za odrzuceniem ustawy w całości. Za jej przyjęciem opowiedziało się 76 senatorów: 39 z PiS, 34 z KO, 1 senator niezrzeszony i 2 z koła senatorów niezależnych. Senatorowie Lewicy wstrzymali się od głosu.

W reakcji na przyjęcie przez Senat nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, poseł PSL, były minister rolnictwa Marek Sawicki oświadczył, że będzie optował za rezygnacją ze współpracy z tzw. opozycją w Senacie.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) był pytany w piątek w TVP1, czy uważa, że ustawa o ochronie zwierząt może poróżnić opozycję. "Uważam, że ta sprawa nie poróżni opozycji, tym bardziej, że jeśli chodzi o PSL, my mamy prawie codzienne spotkania" - powiedział.

"Szanuję PSL" - zadeklarował Czarzasty. Zaznaczył przy tym, że PSL ma w sprawie ustawy o ochronie zwierząt swoje bardzo konkretne zdanie i ma też do tego zdania konkretne przesłanki. Zapewnił przy tym, że PSL szanuje zdanie Lewicy w tej sprawie, które jest zupełnie odwrotne, choć również bardzo konkretne.

"To jest różnica w stanowiskach programowych" - powiedział Czarzasty. Zaznaczył, że oba ugrupowania łączy stosunek do UE i praworządności. "Proszę zauważyć, że ani Marek Sawicki ani Władysław Kosiniak-Kamysz złego słowa na temat Lewicy nie mówią" - dodał. "Mamy swoje stanowiska i one są różne, ale współpracujemy ze sobą bardzo blisko" - zapewnił.

Czarzasty został również zapytany o inauguracje działalności ruchu Rafała Trzaskowskiego, która odbędzie się w sobotę. Zaprezentowany ma zostać program ruchu i ludzie go współtworzący. Pytany, czy ta inicjatywa może zagrozić lewicowemu elektoratowi, Czarzasty podkreślił, że "nie lekceważy żadnej inicjatywy". Zapewnił jednocześnie, że szanuje Rafała Trzaskowskiego, tak samo, jak szanuje Szymona Hołownię.

"Uważam, że wszystko, co umownie po stronie demokratycznej powstaje, jest warte szacunku i zainteresowania" - podkreślił. "Trzymam za Rafała kciuki" - zadeklarował. "Jak usłyszę, co on chce zrobić naprawdę i zobaczę, co zrobi naprawdę, to wtedy się do tego odniosę" - dodał.

Dopytywany, czy nie postrzega ruchu Trzaskowskiego jako konkurencji dla Lewicy, zapewnił, że Lewica ma swój elektorat. "Mamy swój bardzo dokładny program, nie przypuszczam, żeby ruch pana Trzaskowskiego ze wszystkich elementów tego programu korzystał" - ocenił.