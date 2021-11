Czerwone mięso powoduje raka? "Nie ma jednoznacznych dowodów"

Czy spożywanie mięsa czerwonego zwiększa zapadalność na raka? Najnowsze badania dowodzą, że bezwzględny wpływ spożycia czerwonego i przetworzonego mięsa na śmiertelność i zapadalność na raka jest bardzo mały, a pewność dowodów jest niska lub bardzo niska.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 21-11-2021, 11:55

Czy mięso powoduje raka? Naukowcy przyjrzeli się rozpowszechnianej od lat tezie. fot. PAP/EPA/Andy Rain

Czerwone mięso powoduje raka?

Czy jedzenie czerwonego mięsa sprzyja większej zachorowalności na raka? W 2020 r. tematowi postanowił przyjrzeć się międzynarodowy zespół badaczy przy zastosowaniu metody meta-analizy dużej ilości tzw. badań kohortowych, stanowiących podstawowy rodzaj analitycznych badań epidemiologicznych.

Mi Ah Han i współpracownicy w 2020 r. opublikowali w czasopiśmie Annals of Internal Medicine wyniki badań, których celem była ocena możliwego związku przyczynowego między spożyciem czerwonego i przetworzonego mięsa a śmiertelnością i zapadalnością na raka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Badania były prowadzone przez dwa niezależne zespoły badawcze, które analizowały publikacje z takich baz danych jak: Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Web of Science, CINAHL i ProQuest od najstarszych źródeł do lipca 2018 i MEDLINE od początku do kwietnia 2019 bez ograniczeń językowych.

Czerwone mięso a nowotwory

Spośród 22882 artykułów zidentyfikowanych podczas przeszukiwania baz danych i innych zakwalifikowano 1505 badań, z których 118 artykułów dotyczyło 56 badań kohortowych z udziałem ponad 6 mln uczestników. Badano wpływ ilości spożycia nieprzetworzonego i przetworzonego mięsa czerwonego na występowanie różnego rodzaju nowotworów (przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, piersi lub prostaty) i śmiertelność z ich powodu.

Analiza była ukierunkowana na sprawdzenie, czy zmniejszenie spożycia mięsa i jego przetworów istotnie zmniejsza częstość występowania nowotworów oraz śmiertelność z ich powodu. W podsumowaniu wyników analizy autorzy stwierdzili, że zmniejszenie spożycia o 3 porcje nieprzetworzonego mięsa na tydzień było związane z bardzo niewielkim zmniejszeniem ogólnej śmiertelności z powodu raka w ciągu całego życia. W odniesieniu do mięsa przetworzonego stwierdzono, że każde zmniejszenie spożycia o 3 porcje na tydzień wiązało się z bardzo niewielkim spadkiem ogólnej śmiertelności z powodu raka w ciągu całego życia, śmiertelności z powodu raka prostaty oraz zapadalności na raka przełyku, jelita grubego i piersi.

Nie ma dowodów na to, że mięso powoduje raka

Autorzy wskazują jednocześnie, iż podczas analizy napotkali wiele ograniczeń (zakłóceń) wpływających na niemożność jednoznacznego wnioskowania z uwagi na różnice metodyczne w pracach związane z oceną i porównaniem diet oraz niewystarczające dane do porównania badanych grup.

W wyniku analizy badacze stwierdzili, iż jednoznaczne postawienie dowodu na bezwzględny wpływ spożycia czerwonego i przetworzonego mięsa na śmiertelność i zapadalność na raka jest bardzo małe,

a pewność dowodów jest niska lub bardzo niska. Tym samym nie potwierdzono jednoznacznie szkodliwości mięsa czerwonego.

Opis badania pochodzi z raportu "Wieprzowina. Nowa perspektywa" Związku Polskie Mięso.