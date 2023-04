Mimo że Inflacja w Polsce wyhamowała w ostatnim miesiącu, to ceny żywności nie spadły. Zatem patrząc na te czynniki, jakich cen mięsa możemy spodziewać się przed Wielkanocą?

Myślę, że ceny mięsa w sklepach powinny być stabilne. Tutaj już raczej nic nie powinno się wydarzyć. Chyba że wystąpi jakiś czynnik, na który nie mamy wpływu i będzie to sytuacja nieprzewidywalna. Natomiast, jeśli nic szczególnego się nie wydarzy, to powinna nastąpić pewna stabilizacja tego, co mamy obecnie. Te czynniki, które miały wystąpić, one już się pojawiły - wyjaśnił Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

Być może nie wszędzie jeszcze osiągnęliśmy cenę na poziomie, który zadowoliłby wszystkie strony, bo dalej uważam, że w tej chwili w najgorszej sytuacji są ubojnie, którym jest najtrudniej osiągnąć ten minimalny poziom stabilizacji. Stąd też wiele firm wstrzymało inwestycje, które planowało na ten rok do czasu, aż się ta sytuacja ustabilizuje - dodał.