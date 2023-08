W połowie sierpnia 2023 r. Polska została uznana za kraj wolny od grypy ptaków, co umożliwia wznowienie rozmów w sprawie eksportu mięsa drobiowego do krajów trzecich. Więcej na ten temat w tekście: Polska wreszcie wolna od groźnej choroby. Eksport w końcu przyspieszy?

Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) została opublikowana deklaracja dotycząca odzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – przekazał w wydanym komunikacie Główny Lekarz Weterynarii w Polsce.

Jakie są obecnie perspektywy eksportowe dla polskiego drobiu do krajów poza UE? Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A. zwraca uwagę, że polska branża drobiarska od wielu lat musi radzić sobie z konsekwencjami ognisk grypy ptaków dla eksportu.

- Część państw spoza Unii Europejskiej uznaje regionalizację, co istotnie zmniejsza negatywne skutki dla sprzedaży zagranicznej. Ale nie brakuje dużych odbiorców, którzy całkowicie wstrzymują import mięsa w razie wystąpienia ognisk wirusa. Sytuację dodatkowo komplikuje sama specyfika wirusa: po pierwsze łatwo się przenosi na danym obszarze, co w warunkach europejskich w praktyce oznacza obecność wirusa w wielu krajach, po drugie dynamika występowania ognisk może być bardzo wysoka, po trzecie stopniowo zaciera się sezonowość grypy ptaków, co generuje ryzyko utrwalenia obecności wirusa na danym terenie a więc i wszystkich konsekwencji z tym związanych - mówi.

Rykaczewski zwraca uwagę, że w grupie odbiorców polskiego mięsa drobiowego, którzy nie uznali regionalizacji i zaprzestali zakupów w Polsce po wybuchy ognisk grypy znajdują się państwa azjatyckie należące do liderów światowego importu, w tym przede wszystkim Chiny.

Analityk Banku Pekao SA wskazuje, że Chiny z jednej strony charakteryzują się wysokim potencjałem do rozwoju sprzedaży choćby z uwagi na skalę popytu, jednak z drugiej strony jest to rynek bardzo konkurencyjny, na którym mocno aktywni są najwięksi globalni gracze z sektora drobiarskiego.

- Z punktu widzenia polskich firm jest to rynek ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze struktura asortymentowa sprzedaży jest inna niż w Unii Europejskiej, co pozwala z wyższą marżą lokować część tuszki, na które popyt w Unii jest niewielki. To ma znaczenie z punktów widzenia rentowności całego eksportu. Po drugie rodzimy sektor ma doświadczenia związane z eksportem do Chin, co jest fundamentem do rozwoju eksportu - dodaje.