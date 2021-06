Czy firmy, które rezygnują z jaj klatkowych dotrzymują słowa?

85 proc. firm, które zadeklarowały rezygnację z jaj z chowu klatkowego w swoich łańcuchach dostaw do 2020 roku, wywiązało się ze złożonego zobowiązania - wynika z raportu Open Wing Alliance.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 30-06-2021, 09:59

85% firm, które zadeklarowały rezygnację z jaj z chowu klatkowego w swoich łańcuchach dostaw do 2020 roku, wywiązało się ze złożonego zobowiązania i zakończyło proces transformacji. fot. Tengyart/unsplash

85 proc. firm, które zadeklarowały rezygnację z jaj z chowu klatkowego w swoich łańcuchach dostaw do 2020 roku, wywiązało się ze złożonego zobowiązania.

5 proc. firm nie dotrzymało deklaracji, a 10 proc. nie informuje o postępach.

Organizacje prozwierzęce biorą na celownik właściciela marek KFC i Pizza Hut.

Open Wing Alliance (OWA) opublikowało nowy raport, który pokazuje, że zdecydowana większość firm, które zobowiązały się do wyeliminowania klatek ze swoich łańcuchów dostaw do roku 2020 lub wcześniej, zakończyło proces zmian zgodnie z deklaracją.

Ile firm odeszło od jaj z chowu klatkowego?

Na całym świecie zostało wdrożonych ponad 2000 polityk związanych z odejściem od chowu klatkowego, według stanu na kwiecień 2021 roku - 954 z nich ma terminy realizacji na rok 2020 lub wcześniejszy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

85 proc. wszystkich korporacyjnych zobowiązań dotyczących hodowli bezklatkowej z terminem realizacji do 2020 roku zostało wypełnionych.

Całkowite przejście na jaja bezklatkowe w łańcuchach dostaw odnotowano we wszystkich sektorach przemysłu, a konkretnie: w 317 restauracjach, u 212 producentów, u 131 sprzedawców detalicznych, w 92 firmach świadczących usługi gastronomiczne i cateringowe, w 62 firmach hotelarskich, u 39 wytwórców, 10 dystrybutorów i u 1 hurtownika.

5 proc. firm, które podjęły zobowiązanie, nie odeszło jeszcze całkowicie od klatek, ale publicznie informuje o swoich postępach, a 10 proc. nie informuje o statusie wdrażanych zmian.

KFC i Pizza Hut na celowniku

Raport Open Wing Alliance pojawił się w momencie, w którym trwa globalna kampania przeciwko Yum! Brands, firmie zrzeszającej restauracje KFC, Pizza Hut, Taco Bell, WingStreet i The Habit Burger Grill. Ponad 75 organizacji zajmujących się ochroną zwierząt z 63 krajów łączy siły, aby nakłonić największego na świecie przedsiębiorcę z sektora fast food do całkowitej rezygnacji z jaj z chowu klatkowego we wszystkich swoich 50 tys. lokalizacji w 150 krajach świata. Ciesząca się dużym poparciem petycja przeciwko Yum! Brands zebrała już ponad 160 tys. podpisów od maja 2021 roku.