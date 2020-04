Czy konsumenci w Polsce są gotowi na wycofanie jaj klatkowych? (badanie)

Konsumenci deklarują, że przy zakupie jaj to cena ma dla nich największe znaczenie. Uważają, że jaja klatkowe są sprzedawane w odpowiedniej cenie i to one cieszą się ich największym zainteresowaniem. Jednocześnie klienci z trudem akceptują ceny jaj z tak zwanych chowów alternatywnych, choć i ten towar ma swoich zwolenników - takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez ekspertów z SGGW w Warszawie we współpracy z Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz.