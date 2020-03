Czy koronawirus dalej będzie ograniczał wzrost cen skupu świń?

Patrząc na światowe ceny skupu wieprzowiny, cały czas obserwujemy sytuację w Chinach. Dzisiaj już nie tylko związaną z likwidacją pogłowia w wyniku epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF), ale i zachorowań ludzi na nowego koronawirusa (COVID-19), które osiągnęły w ostatnim czasie status pandemii.

Chińskie społeczeństwo w ostatnich dniach cieszy się z efektywnej walki z koronawirusem, a tamtejsza sytuacja, z dnia na dzień będzie wracać do normy. Czas epidemii powoli się kończy w Państwie Środka, a wraz z nim znikają problemy związane z szeroko pojętą logistyką żywności, w tym mięsa.

Jak wyjaśnia w rozmowie Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG - Pozytywne jest to, że tamtejsza logistyka bardzo się poprawiła. W najbliższym czasie na pewno zwiększy się konsumpcja wieprzowiny, a w ślad za tym i zamówienia handlowe.

Trudno jeszcze dzisiaj jednoznacznie określić jak zaburzenia w dostawach na rynek chiński związane z COVID-19 przełożyły się na sprzedaż unijnej wieprzowiny do Państwa Środka. - Najbardziej aktualne dane KE dotyczą grudnia, kiedy to odnotowano aż 3,2-krotny wzrost. Z jednej strony tygodniowe dane USDA, wskazujące na wzrost amerykańskiego eksportu mięsa wieprzowego do Chin (+ 137% r/r w lutym i na początku marca) sugerują, że popyt w tym kraju utrzymywał się na wysokim poziomie mimo sytuacji z koronawirusem. Z drugiej strony, według danych za Chińskim Ministerstwem Rolnictwa ceny wieprzowiny w Państwie Środka w okresie 19 lutego – 18 marca zmalały o 7,1% - wyjaśnia dr Mariusz Dziwulski, analityk sektora rolno spożywczego PKO.

Czytaj więcej: Farmer.pl