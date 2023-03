Zgodnie z regulaminami usług pocztowych w paczkach i przesyłkach kurierskich można wysyłać żywe ptaki lub owady. Warto jednak pamiętać o odpowiednim zapakowaniu tych zwierząt i właściwym oznakowaniu przesyłki – poinformował Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Pocztą można przesyłać żywe owady. Trzeba spełnić 2 warunki. fot. shutterstock

Jakie zwierzęta można przesłać pocztą?

Przepisy pocztowe precyzyjnie regulują kwestię przesyłek ze zwierzętami. Do obrotu pocztowego dopuszczone są jedynie pszczoły, ptaki domowe i ozdobne. Przesyłki te muszą być jednak odpowiednio oznaczone oraz zabezpieczone tak, aby zwierzęta podróżowały bezpiecznie i nie były narażone na stres i cierpienie, a warunki transportu nie zagrażały ich życiu i zdrowiu.

Realizacja przesyłek z zawartością żywych ptaków oraz owadów zgodnie z regulaminami usług Poczty Polskiej następuje wyłącznie w paczce pocztowej lub przesyłce kurierskiej Pocztex.

Jak nadać pocztą żywe zwierzę?

Nadawca zobowiązany jest do zapewnienia opakowania dostosowanego do przesyłanej zawartości i spełniającego wymogi określone w przepisach o ochronie zwierząt, a także do oznaczenia przesyłki nalepką lub wyraźnym napisem, w kolorze czerwonym: „ŻYWE ZWIERZĘ” i „OSTROŻNIE” oraz napisami wskazującymi górę i dół przesyłki. Opakowanie powinno być trwałe i tak skonstruowane, aby uniemożliwić wydostanie się na zewnątrz i koniecznie musi zawierać dostęp do świeżego powietrza.

Czy pocztą można przesyłać żywe owady?

– Zgodnie z regulaminami usług pocztowych w paczkach i przesyłkach kurierskich można wysyłać żywe ptaki lub owady. Warto jednak pamiętać o odpowiednim zapakowaniu tych zwierząt i właściwym oznakowaniu przesyłki – podkreśla Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Należy pamiętać, że przesyłek z ptakami i owadami nie można nadawać z opcją Odbiór w punkcie lub automacie oraz adresować na poste restante i skrytkę pocztową - przypomina państwowy operator.

